Испания – Аргентина: во сколько начнется финальный матч ЧМ-2026
Уже совсем скоро определится обладатель главного трофея чемпионата мира-2026. В финальном матче за Кубок мира сойдутся сборные Испании и Аргентины.
Матч состоится в воскресенье, 19 июля. О том, в котором часу начнется решающий матч чемпионата мира, расскажет 24 Канал.
Во сколько начнется матч Испания – Аргентина
Поединок пройдет на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси, США.
Расписание (по киевскому времени):
20:30 – начало развлекательного шоу на стадионе с участием мировых звезд. За 90 минут до матча также начнется торжественная церемония закрытия ЧМ-2026.
20:45 – начало предматчевой аналитической студии MEGOGO с ведущей Александрой Кучеренко и экспертами: Александром Головко и Романом Бебехом.
22:00 – стартовый свисток финального матча.
Комментировать решающую битву за титул чемпиона мира будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. В перерыве матча запланировано масштабное музыкальное шоу, поэтому отдых команд может длиться дольше обычных 15 минут.
Где смотреть трансляцию матча Испания – Аргентина
Бесплатно: на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровой эфирной сети Т2 и в большинстве кабельных сетей.
На OTT-платформе MEGOGO: в подразделе "Футбол" (раздел "Спорт"), на каналах "MEGOGO Футбол Первый". Просмотр доступен по подпискам "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная" или всем пакетам "MEGOPACK".