Испания – Аргентина: во сколько начнется финальный матч ЧМ-2026

Уже совсем скоро определится обладатель главного трофея чемпионата мира-2026. В финальном матче за Кубок мира сойдутся сборные Испании и Аргентины.

Матч состоится в воскресенье, 19 июля. О том, в котором часу начнется решающий матч чемпионата мира, расскажет 24 Канал. Во сколько начнется матч Испания – Аргентина Поединок пройдет на стадионе "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси, США. Расписание (по киевскому времени): 20:30 – начало развлекательного шоу на стадионе с участием мировых звезд. За 90 минут до матча также начнется торжественная церемония закрытия ЧМ-2026.

20:45 – начало предматчевой аналитической студии MEGOGO с ведущей Александрой Кучеренко и экспертами: Александром Головко и Романом Бебехом.

22:00 – стартовый свисток финального матча. Комментировать решающую битву за титул чемпиона мира будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. В перерыве матча запланировано масштабное музыкальное шоу, поэтому отдых команд может длиться дольше обычных 15 минут. Где смотреть трансляцию матча Испания – Аргентина Бесплатно: на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровой эфирной сети Т2 и в большинстве кабельных сетей.

На OTT-платформе MEGOGO: в подразделе "Футбол" (раздел "Спорт"), на каналах "MEGOGO Футбол Первый". Просмотр доступен по подпискам "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная" или всем пакетам "MEGOPACK".