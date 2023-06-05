Онлайн-трансляция матча Испания – Франция в Лиге наций 2024-2025
Сборные Испании и Франции определят второго финалиста Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом полуфинального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.
В четверг, 5 мая, в Лиге наций состоится второй полуфинал сезона 2024-2025. В борьбе путевку в финал сойдутся сборные Испании и Франции, сообщает 24 Канал.
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Чемпионы Евро в огне
Команда Луиса де ла Фуэнте сейчас на ходу и уверенно шагает по турниру после триумфа на Евро-2024. В группе Лиги нации испанцы выиграли 5 из 6-ти матчей, после чего выдали зажигательные дуэли с Нидерландами в четвертьфинале.
Обе встречи завершились вничью (2:2, 3:3), после чего "фурия роха" взяла верх в серии пенальти. Следующим ее оппонентом станет мощная сборная Франции, чей путь в Лиге наций не такой убедительный.
В группе подопечные Дешама должны были занимать второе место, но выездная победа над Италией в последнем туре подарила "Ле Бле" лидерство. В четвертьфинале же французы имели серьезные проблемы с Хорватией. После 0:2 в Загребе пришлось делать камбэк дома и выигрывать серию пенальти.
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Где смотреть
Матч Испания – Франция онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 5 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе "MHPArena".
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Испания – Франция. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.
Финальный свисток Майкла Оливера зафиксировал победу Испании 5:4 в невероятном матче против Франции. "Фурия Роха" шагает в финал Лиги наций, где 8 июня сыграет против Португалии. Шерки отдает выверенную передачу в штрафную Испании, где на втором этаже лучше всего головой сыграл Коло Муани – 5:4. Майкл Оливер компенсировал к матчу 5 минут. Рабио заработал право на штрафной вблизи фланговой линии. Однако Шерки выполнил неудачную передачу. Барколя выиграл свой забег по флангу, отдал в свободную зону под удар Коло Муани, но последний в одно касание пробил выше ворот. Меньян коленом парировал удар Саму. Вивиан результативно замкнул передачу соперника в собственные ворота. Дани сокращает еще отставание Франции 5:3. ШЕРКИ! Франция забивает второй раз в ворота Испании. Для этого ему понадобилось два касания. Первым Шерки обработал передачу, а вторым пробил мимо Симона. Супергол от Райана – 5:2. Мбаппе едва не забил после ошибки испанца на линии штрафной площадки "Фурии Роха". Дембеле попал в стойку с острого угла. Невезение какое-то для французов сегодня. Ямаль получил остроумную передачу от Порро и в пятый раз огорчил голкипера Франции. Перед матчем точно никто не ожидал увидеть такого счета – 5:1 в пользу Испании. Дуэ с линии штрафной пробил мимо прямой стойки. МБАААААААППЕЕЕЕЕ! Килиан реализует пенальти и сокращает отставание до 4:1. Наконец французам удалось пробить Симона. Пенальти в ворота Испании? Мбаппе упал в штрафной площадке хозяев. Судья просматривает момент с фолом с помощью ВАР. ГОООЛ!!! Испания уничтожает Францию 4:0. Педри доводит счет до разгромного. ПЕНАЛЬТИ! Рабио неудачно сыграл в подкате на Ямале. Оливер указывает на 11 метров и дает желтую французу. Ламин самостоятельно уверенно реализовал пенальти – 3:0. Обе атаки Франции закончились без ударов. В обоих случаях Дембеле не успел на передачу. Матч возобновлен! Тайм начался с контроля мяча от "Ле Бле". Испания уходит на перерыв с комфортным преимуществом в счете 2:0. Судья компенсировал к первому тайму две минуты. Дембеле пробил почти по центру ворот Испании – Симон на месте. Мяч в третий раз побывал во владениях "Ле Бле" после прекрасного штрафного от испанцев. Хейсен отправил мяч в сетку ворот Меньяна, но сделал это из положения вне игры. Симон снова вступил в игру. Теперь уже Унай помешал Дембеле. Мбаппе в одно касание нанес опасный удар. Симон второй раз за минуту спасает "Фурию Роху" от пропущенного гола. Два пропущенных гола разозлили французов. Симон тянет бешеный удар Дуэ. Испания удваивает преимущество! Оярсабаль вытащил на себя защитника, выложил мяч под удар Мерино. Микелю ничего не оставалось, как просто пробить мимо Меньяна. ГООООЛ!!! Нико Уильямс открывает счет в матче – 1:0 в пользу Испании. Оярсабаль спиной к воротам отдал в суматохе на Уильямса, который ударом под перекладину вывел "Фурию Роху" вперед. Команды обменялись остротой. Симон и Меньян выдали сейвы после ударов Дуэ и Уильямса. ПОПЕРЕЧИНА! Эрнандес попал в каркас ворот Испании! Активное начало матча от обоих коллективов. Команды играют без центра поля. Остро было у ворот гостей. Меньян парировал удар Уильямса. Футболисты "Фурии Роха" сигнализировали судье о попадании мяча в руку. Но британец Майкл Оливер проигнорировал все заявления испанцев. Матч начался! Поехали! На стадионе в Штутгарте прозвучали оба славные страны. Все готово к началу второго полуфинала Лиги наций. Команды уже появляются на футбольном поле. Считанные минуты до начала матча! Также известна стартовая 11-ка сборной Испании. Дидье Дешам определился со стартовым составом Франции. В первом полуфинале Лиги наций Португалия переиграла хозяев финала четырех Германию 2:1. Победный гол оформил Криштиану Роналду. Уже в 22:00 по киевскому времени стартует второй полуфинал Лиги наций-2024/2025 Испания – Франция.
Статистика матча
Финальный свисток!
90+4 минута
90 минута
87 минута
86 минута
84 минута
79 минута
76 минута
72 минута
67 минута
62 минута
59 минута
59 минута
55 минута
54 минута
48 минута
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
45 минута
44 минута
37 минута
31 минута
31 минута
26 минута
23 минута.
18 минута
12 минута
7 минута
5 минута
Состав Испании
Состав Франции
Финальный свисток Майкла Оливера зафиксировал победу Испании 5:4 в невероятном матче против Франции. "Фурия Роха" шагает в финал Лиги наций, где 8 июня сыграет против Португалии.
Шерки отдает выверенную передачу в штрафную Испании, где на втором этаже лучше всего головой сыграл Коло Муани – 5:4.
Майкл Оливер компенсировал к матчу 5 минут.
Рабио заработал право на штрафной вблизи фланговой линии. Однако Шерки выполнил неудачную передачу.
Барколя выиграл свой забег по флангу, отдал в свободную зону под удар Коло Муани, но последний в одно касание пробил выше ворот.
Меньян коленом парировал удар Саму.
Вивиан результативно замкнул передачу соперника в собственные ворота. Дани сокращает еще отставание Франции 5:3.
ШЕРКИ! Франция забивает второй раз в ворота Испании. Для этого ему понадобилось два касания. Первым Шерки обработал передачу, а вторым пробил мимо Симона. Супергол от Райана – 5:2.
Мбаппе едва не забил после ошибки испанца на линии штрафной площадки "Фурии Роха".
Дембеле попал в стойку с острого угла. Невезение какое-то для французов сегодня.
Ямаль получил остроумную передачу от Порро и в пятый раз огорчил голкипера Франции. Перед матчем точно никто не ожидал увидеть такого счета – 5:1 в пользу Испании.
Дуэ с линии штрафной пробил мимо прямой стойки.
МБАААААААППЕЕЕЕЕ! Килиан реализует пенальти и сокращает отставание до 4:1. Наконец французам удалось пробить Симона.
Пенальти в ворота Испании? Мбаппе упал в штрафной площадке хозяев. Судья просматривает момент с фолом с помощью ВАР.
ГОООЛ!!! Испания уничтожает Францию 4:0. Педри доводит счет до разгромного.
ПЕНАЛЬТИ! Рабио неудачно сыграл в подкате на Ямале. Оливер указывает на 11 метров и дает желтую французу. Ламин самостоятельно уверенно реализовал пенальти – 3:0.
Обе атаки Франции закончились без ударов. В обоих случаях Дембеле не успел на передачу.
Матч возобновлен! Тайм начался с контроля мяча от "Ле Бле".
Испания уходит на перерыв с комфортным преимуществом в счете 2:0.
Судья компенсировал к первому тайму две минуты.
Дембеле пробил почти по центру ворот Испании – Симон на месте.
Мяч в третий раз побывал во владениях "Ле Бле" после прекрасного штрафного от испанцев. Хейсен отправил мяч в сетку ворот Меньяна, но сделал это из положения вне игры.
Симон снова вступил в игру. Теперь уже Унай помешал Дембеле.
Мбаппе в одно касание нанес опасный удар. Симон второй раз за минуту спасает "Фурию Роху" от пропущенного гола. Два пропущенных гола разозлили французов.
Симон тянет бешеный удар Дуэ.
Испания удваивает преимущество! Оярсабаль вытащил на себя защитника, выложил мяч под удар Мерино. Микелю ничего не оставалось, как просто пробить мимо Меньяна.
ГООООЛ!!! Нико Уильямс открывает счет в матче – 1:0 в пользу Испании.
Оярсабаль спиной к воротам отдал в суматохе на Уильямса, который ударом под перекладину вывел "Фурию Роху" вперед.
Команды обменялись остротой. Симон и Меньян выдали сейвы после ударов Дуэ и Уильямса.
ПОПЕРЕЧИНА! Эрнандес попал в каркас ворот Испании!
Активное начало матча от обоих коллективов. Команды играют без центра поля.
Остро было у ворот гостей. Меньян парировал удар Уильямса.
Футболисты "Фурии Роха" сигнализировали судье о попадании мяча в руку. Но британец Майкл Оливер проигнорировал все заявления испанцев.
Матч начался! Поехали!
На стадионе в Штутгарте прозвучали оба славные страны. Все готово к началу второго полуфинала Лиги наций.
Команды уже появляются на футбольном поле.
Считанные минуты до начала матча!
Также известна стартовая 11-ка сборной Испании.
Дидье Дешам определился со стартовым составом Франции.
В первом полуфинале Лиги наций Португалия переиграла хозяев финала четырех Германию 2:1. Победный гол оформил Криштиану Роналду.
Уже в 22:00 по киевскому времени стартует второй полуфинал Лиги наций-2024/2025 Испания – Франция.