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Sport News 24 Футбол Онлайн-трансляция матча Испания – Франция в Лиге наций 2024-2025
5 июня, 23:02
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Онлайн-трансляция матча Испания – Франция в Лиге наций 2024-2025

София Кулай

Сборные Испании и Франции определят второго финалиста Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом полуфинального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В четверг, 5 мая, в Лиге наций состоится второй полуфинал сезона 2024-2025. В борьбе путевку в финал сойдутся сборные Испании и Франции, сообщает 24 Канал.

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Чемпионы Евро в огне

Команда Луиса де ла Фуэнте сейчас на ходу и уверенно шагает по турниру после триумфа на Евро-2024. В группе Лиги нации испанцы выиграли 5 из 6-ти матчей, после чего выдали зажигательные дуэли с Нидерландами в четвертьфинале.

Обе встречи завершились вничью (2:2, 3:3), после чего "фурия роха" взяла верх в серии пенальти. Следующим ее оппонентом станет мощная сборная Франции, чей путь в Лиге наций не такой убедительный.

В группе подопечные Дешама должны были занимать второе место, но выездная победа над Италией в последнем туре подарила "Ле Бле" лидерство. В четвертьфинале же французы имели серьезные проблемы с Хорватией. После 0:2 в Загребе пришлось делать камбэк дома и выигрывать серию пенальти.

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Где смотреть

Матч Испания – Франция онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 5 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе "MHPArena".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Испания – Франция. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Статистика матча

Команды на обеих нанесли нереальные 40 ударов. Какая-то фантастическая статистика матча!

Финальный свисток!

Финальный свисток Майкла Оливера зафиксировал победу Испании 5:4 в невероятном матче против Франции. "Фурия Роха" шагает в финал Лиги наций, где 8 июня сыграет против Португалии.

90+4 минута

Шерки отдает выверенную передачу в штрафную Испании, где на втором этаже лучше всего головой сыграл Коло Муани – 5:4.

Майкл Оливер компенсировал к матчу 5 минут.

90 минута

Рабио заработал право на штрафной вблизи фланговой линии. Однако Шерки выполнил неудачную передачу.

87 минута

Барколя выиграл свой забег по флангу, отдал в свободную зону под удар Коло Муани, но последний в одно касание пробил выше ворот.

86 минута

Меньян коленом парировал удар Саму.

84 минута

Вивиан результативно замкнул передачу соперника в собственные ворота. Дани сокращает еще отставание Франции 5:3.

79 минута

ШЕРКИ! Франция забивает второй раз в ворота Испании. Для этого ему понадобилось два касания. Первым Шерки обработал передачу, а вторым пробил мимо Симона. Супергол от Райана – 5:2.

76 минута

Мбаппе едва не забил после ошибки испанца на линии штрафной площадки "Фурии Роха".

72 минута

Дембеле попал в стойку с острого угла. Невезение какое-то для французов сегодня.

67 минута

Ямаль получил остроумную передачу от Порро и в пятый раз огорчил голкипера Франции. Перед матчем точно никто не ожидал увидеть такого счета – 5:1 в пользу Испании.

62 минута

Дуэ с линии штрафной пробил мимо прямой стойки.

59 минута

МБАААААААППЕЕЕЕЕ! Килиан реализует пенальти и сокращает отставание до 4:1. Наконец французам удалось пробить Симона.

59 минута

Пенальти в ворота Испании? Мбаппе упал в штрафной площадке хозяев. Судья просматривает момент с фолом с помощью ВАР.

55 минута

ГОООЛ!!! Испания уничтожает Францию 4:0. Педри доводит счет до разгромного.

54 минута

ПЕНАЛЬТИ! Рабио неудачно сыграл в подкате на Ямале. Оливер указывает на 11 метров и дает желтую французу. Ламин самостоятельно уверенно реализовал пенальти – 3:0.

48 минута

Обе атаки Франции закончились без ударов. В обоих случаях Дембеле не успел на передачу.

Второй тайм начался!

Матч возобновлен! Тайм начался с контроля мяча от "Ле Бле".

Статистика первого тайма

Статистика первого тайма Испания – Франция.

22:49, 05 июня

Первый тайм завершен!

Испания уходит на перерыв с комфортным преимуществом в счете 2:0.

Судья компенсировал к первому тайму две минуты.

45 минута

Дембеле пробил почти по центру ворот Испании – Симон на месте.

44 минута

Мяч в третий раз побывал во владениях "Ле Бле" после прекрасного штрафного от испанцев. Хейсен отправил мяч в сетку ворот Меньяна, но сделал это из положения вне игры.

22:37, 05 июня

37 минута

Симон снова вступил в игру. Теперь уже Унай помешал Дембеле.

31 минута

Мбаппе в одно касание нанес опасный удар. Симон второй раз за минуту спасает "Фурию Роху" от пропущенного гола. Два пропущенных гола разозлили французов.

31 минута

Симон тянет бешеный удар Дуэ.

26 минута

Испания удваивает преимущество! Оярсабаль вытащил на себя защитника, выложил мяч под удар Мерино. Микелю ничего не оставалось, как просто пробить мимо Меньяна.

23 минута.

ГООООЛ!!! Нико Уильямс открывает счет в матче – 1:0 в пользу Испании.

Оярсабаль спиной к воротам отдал в суматохе на Уильямса, который ударом под перекладину вывел "Фурию Роху" вперед.

18 минута

Команды обменялись остротой. Симон и Меньян выдали сейвы после ударов Дуэ и Уильямса.

12 минута

ПОПЕРЕЧИНА! Эрнандес попал в каркас ворот Испании!

Активное начало матча от обоих коллективов. Команды играют без центра поля.

7 минута

Остро было у ворот гостей. Меньян парировал удар Уильямса.

5 минута

Футболисты "Фурии Роха" сигнализировали судье о попадании мяча в руку. Но британец Майкл Оливер проигнорировал все заявления испанцев.

Матч начался! Поехали!

На стадионе в Штутгарте прозвучали оба славные страны. Все готово к началу второго полуфинала Лиги наций.

Команды уже появляются на футбольном поле.

Считанные минуты до начала матча!

Состав Испании

Также известна стартовая 11-ка сборной Испании.

Состав Франции

Дидье Дешам определился со стартовым составом Франции.

В первом полуфинале Лиги наций Португалия переиграла хозяев финала четырех Германию 2:1. Победный гол оформил Криштиану Роналду.

Уже в 22:00 по киевскому времени стартует второй полуфинал Лиги наций-2024/2025 Испания – Франция.