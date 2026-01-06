Ольга Харлан решила рассказать историю с Рокко своему мужу итальянскому фехтовальщику Луиджи Самеле. Титулованная украинка опубликовала остроумное сообщение после общения с любимым, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Ольги Харлан.
Как Харлан прокомментировала скандал с итальянцем?
Муж Харлан с юмором воспринял пророссийские заявления своего соотечественника. В знак протеста он предложил бойкотировать итальянские традиции.
"Мой сказал, сегодня, в знак протеста, можем делать:
- – выпить капучино после 12:00;
- – сломать спагетти;
- – говорить, что французское вино лучше итальянского;
- – добавить пармизан в пасту с креветками;
- – открыть зонтик внутри дома;
- – съесть пиццу с ананасом или грушей;
- – отправить Рокко домой и на три буквы", – написала Харлан.
Пользователи поддержали мощные санкции от мужа Харлан, оценив остроумие.
- "Ноунейм Рокко – итальянец курильщик. Луиджи Самеле – итальянец здорового человека. Спасибо, госпожа Оля!".
- "Оля, вы прекрасны! И ваш муж тоже!".
- "Сделаем карбонару со сливками и плавленым сыром".
Что известно о скандале с итальянцем Рокко?
- Спор между пассажирами в одном из автобусов, который ехал из Италии в Украину, начался во время остановки. К украинке Дарье Мельниченко подошел итальянец в вышиванке и начал у нее что-то назойливо спрашивать.
- После обмена несколькими фразами выяснилось, что итальянец, по имени Рокко, едет в Украину вместе со своей женой украинкой. Во время разговора он начал рассказывать, какая наша страна и президент плохие. Впоследствии он выразил свое уважение к Путину.
- Эти слова разозлили Дарью, которая поделилась историей в социальной сети Threads. Она пообещала, что Рокко не пустят в Украину и все расскажет нашим пограничникам.
- Эта история разлетелась по интернету, породив множество мемов. Тысячи подписчиков пообещали дождаться пророссийского итальянца у границы.