Ольга Харлан решила рассказать историю с Рокко своему мужу итальянскому фехтовальщику Луиджи Самеле. Титулованная украинка опубликовала остроумное сообщение после общения с любимым, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Ольги Харлан.

Как Харлан прокомментировала скандал с итальянцем?

Муж Харлан с юмором воспринял пророссийские заявления своего соотечественника. В знак протеста он предложил бойкотировать итальянские традиции.

"Мой сказал, сегодня, в знак протеста, можем делать:

– выпить капучино после 12:00;

– сломать спагетти;

– говорить, что французское вино лучше итальянского;

– добавить пармизан в пасту с креветками;

– открыть зонтик внутри дома;

– съесть пиццу с ананасом или грушей;

– отправить Рокко домой и на три буквы", – написала Харлан.

Пользователи поддержали мощные санкции от мужа Харлан, оценив остроумие.

"Ноунейм Рокко – итальянец курильщик. Луиджи Самеле – итальянец здорового человека. Спасибо, госпожа Оля!".

"Оля, вы прекрасны! И ваш муж тоже!".

"Сделаем карбонару со сливками и плавленым сыром".

Что известно о скандале с итальянцем Рокко?