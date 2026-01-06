Ольга Харлан вирішила розповісти історію з Рокко своєму чоловіку італійському фехтувальнику Луїджі Самеле. Титулована українка опублікувала дотепний допис після спілкування з коханим, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Ольги Харлан.

Як Харлан прокоментувала скандал з італійцем?

Чоловік Харлан з гумором сприйняв проросійські заяви свого співвітчизника. На знак протесту він запропонував бойкотувати італійські традиції.

"Мій сказав, сьогодні, в знак протесту, можемо робити:

– випити капучино після 12:00;

– зламати спагеті;

– говорити, що французьке вино краще за італійське;

– додати пармізан у пасту з креветками;

– відкрити парасольку всередині дома;

– зʼїсти піцу з ананасом чи грушею;

– відправити Рокко додому і на три букви", – написала Харлан.

Користувачі підтримали потужні санкції від чоловіка Харлан, оцінивши дотепність.

"Ноунейм Рокко – італієць курільщіка. Луїджі Самеле – італієць здорової людини. Дякую, пані Олю!".

"Оля, ви прекрасні! І ваш чоловік теж!".

"Зробимо карбонару з вершками і плавленим сиром".

Коментарі під публікацією Ольги Харлан / Скриншоти зі сторінки фехтувальниці

Що відомо про скандал з італійцем Рокко?