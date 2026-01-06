Ольга Харлан вирішила розповісти історію з Рокко своєму чоловіку італійському фехтувальнику Луїджі Самеле. Титулована українка опублікувала дотепний допис після спілкування з коханим, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Ольги Харлан.
Як Харлан прокоментувала скандал з італійцем?
Чоловік Харлан з гумором сприйняв проросійські заяви свого співвітчизника. На знак протесту він запропонував бойкотувати італійські традиції.
"Мій сказав, сьогодні, в знак протесту, можемо робити:
- – випити капучино після 12:00;
- – зламати спагеті;
- – говорити, що французьке вино краще за італійське;
- – додати пармізан у пасту з креветками;
- – відкрити парасольку всередині дома;
- – зʼїсти піцу з ананасом чи грушею;
- – відправити Рокко додому і на три букви", – написала Харлан.
Користувачі підтримали потужні санкції від чоловіка Харлан, оцінивши дотепність.
- "Ноунейм Рокко – італієць курільщіка. Луїджі Самеле – італієць здорової людини. Дякую, пані Олю!".
- "Оля, ви прекрасні! І ваш чоловік теж!".
- "Зробимо карбонару з вершками і плавленим сиром".
Коментарі під публікацією Ольги Харлан / Скриншоти зі сторінки фехтувальниці
Що відомо про скандал з італійцем Рокко?
- Суперечка між пасажирами в одному з автобусів, який їхав з Італії в України, розпочалася під час зупинок. До українки Дар'ї Мельниченко підійшов італієць у вишиванці та почав у неї щось настирливо запитувати.
- Після обміну кількома фразами з'ясувалося, що італієць, на ім'я Рокко, їде до України разом зі своєю дружиною українкою. Під час розмови він почав розповідати, яка наша країна і президент погані. Згодом він висловив свою повагу до Путіна.
- Ці слова розізлили Дар'ю, яка поділилася історією в соціальній мережі Threads. Вона пообіцяла, що Рокко не пустять до України та все розповість нашим прикордонникам.
- Ця історія розлетілася інтернетом, породивши безліч мемів. Тисячі підписників пообіцяли дочекатися проросійського італійця біля кордону.