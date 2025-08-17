"Новый Майк Тайсон" уничтожил соперника на пути к титулу Усика: эффектное видео
- Мозес Итаума дрался против Диллиана Уайта в Саудовской Аравии...
- Итаума может встретиться с Джозефом Паркером за чемпионский пояс WBO, если Александр Усик откажется от боя с Паркером.
В ночь с 16 на 17 августа состоялся большой вечер бокса в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В одном из поединков талантливый Мозес Итаума сражался против опытного Диллиана Уайта.
Мозес Итаума уверенно шагает в профессиональном ринге, уничтожая соперников. Поединок двух британских боксеров завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как закончился бой Итаума – Уайт?
Мозес Итаума активно начал бой против Диллиана Уайта, нанеся сопернику немало ударов со старта поединка. В результате "Новый Майк Тайсон" отправил соперника на канвас.
Уайт в конце концов смог встать на ноги после атаки Итаумы. Однако Диллиан начал падать в угол, поэтому рефери остановил бой и зафиксировал победу Мозеса техническим нокаутом в первом раунде противостояния.
Итаума – Уайт: смотрите видео
Отметим, что Мозес Итаума в девятый раз подряд победил нокаутом. Британский боксер сохранил титулы WBA International и WBO Inter-Continental в супертяжелом дивизионе.
В следующем поединке Мозес Итаума, возможно сразится против Джозефа Паркера за чемпионский пояс WBO. Если же Александр Усик решит отказаться от боя с новозеландцем и потеряет титул.
