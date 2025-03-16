Фиаско Полесья, осечка Динамо и победа Ингульца в Одессе: итоги 21 тура УПЛ

Очередной тур чемпионата Украины подарил болельщикам ряд неожиданных результатов. По итогу поединков вернулась интрига в борьбе за "золото" и четвертое "еврокубковое" место, а также внизу турнирной таблицы.

Поединки 21-го тура УПЛ в интересах сборной Украины были несколько разведены во времени. Лидеры чемпионата сыграли свои матчи во вторник, а остальные команды на выходных, пишет 24 Канал.

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Сенсационные результаты 21-го тура

В матче-открытии тура Александрия уверенно разгромила крепкую Оболонь, которая неплохо играла в предыдущих матчах. Подопечные Руслана Ротаня отгрузили четыре мяча в ворота голкипера "пивоваров" Назария Федоривского. Матч стал бенефисом Александра Филиппова, который оформил дубль. Еще по одному мячу забили Безерра и французский новичок "горожан" Тео Ндика.

Лидер чемпионата киевское Динамо потеряло очки с обескровленной Зарей. "Бело-синие" запретили луганчанам играть с арендованными игроками. Тем не менее даже таким составом подопечные Младена Бартуловича изрядно потрепали нервы столичному гранду. В итоге ничья (2:2), которая позволила Александрии сократить отставание до четырех очков.

Еще одной сенсацией тура стало разгромное поражение Полесья. Ровенские "волки" покусали житомирских "волков", забив 5 голов в ворота Волынца. Команда Олега Шандрука реализовала свои моменты на контратаках и усложнила Полесью задачу получения путевки в еврокубки.

Битва аутсайдеров и сорванный матч в Кривом Роге

Донецкий Шахтер в очередной раз потерял очки. На этот раз "горняки" не сумели обыграть амбициозные "Карпаты". Поединок во Львове завершился вничью – 0:0.

К неожиданностям тура стоит отнести победу Ингульца над Черноморцем (1:0). Номинально домашний поединок "казаки" проводили в Одессе. Однако родные стены не помогли "морякам". Команда Кобина победила Черноморец (1:0) и сравнялась с одесситами по очкам.

Важные победы также одержали ЛНЗ и Ворскла. Черкасская команда уверенно разобралась с Колосом (2:0), испортив возвращение Руслана Костышина на тренерский мостик ковалевцев. А команда Юрия Максимова на последних минутах вырвала победу у Руха (1:0).

Впечатление от тура испортили российские террористы, которые в очередной раз не дали возможность провести матч в Кривом Роге. Из-за постоянных сигналов воздушной тревоги футболисты сыграли всего две минуты. Дирекция УПЛ приняла решение перенести поединок на более поздние сроки.

Результаты и видеообзоры матчей 21-го тура УПЛ

Александрия – Оболонь 4:0

Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90

Динамо – Заря 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 72 – Будковский, 2, Джордан, 9

Верес – Полесье 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батиста, 33

Карпаты – Шахтер 0:0

Рух – Ворскла 0:1

Гол: Малыш, 82

Інгулец – Черноморец 1:0

Гол: Пушкарев, 18

ЛНЗ – Колос 2:0

Голы: Эйнел, 37, Г.Пасич, 67

Кривбасс – Левый Берег (перенесено)

Турнирная таблица после 21-го тура УПЛ

Киевское Динамо продолжает удерживать лидерство в чемпионской гонке. Александрия сократила отставание от "бело-синих", надеясь сотворить главную сенсацию сезона.

Донецкий Шахтер уже смирился с потерей чемпионства. "Горняки" на 10 очков отстают от лидера и только чудо может помочь команде Марино Пушича завоевать золотой комплект наград.

Житомирское Полесье осталось на четвертом еврокубковом месте. Однако Кривбасс, который отстает лишь на два пункта, имеет две игры в запасе.

На дне турнирной таблицы разворачивается настоящая интрига в борьбе за спасение. Ингулец уже сравнялся по очкам с Черноморцем, а в зону переходных матчей опустился Колос.

Таблица УПЛ после 21 тура / Скриншот flashscore.ua

Интересная борьба разворачивается в гонке бомбардиров. Лидерство продолжает удерживать динамовец Владислав Ванат. Его преследуют сразу трое футболистов, которые забили по 10 голов. Особенно радует прогресс Александра Филиппова. 32-летний форвард Александрии в весенней части чемпионата забил четыре мяча.

Лучшие бомбардиры УПЛ:

1. Владислав Ванат (Динамо) – 12 (19 матчей)

2. Георгий Судаков (Шахтер) – 10 (19 матчей)

3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 10 (20 матчей)

4. Александр Филиппов (Александрия) – 10 (21 матч)

5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 (19 матчей)

6. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8 (14 матчей)

7. Петар Мичин (Заря) – 7 (19 матчей)

8. Александр Назаренко (Полесье) – 7 (21 матч)

9. Филипп Будковский (Заря) – 6 (17 матчей)

10. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6 (20 матчей)

11. Игорь Краснопир (Карпаты, Рух) – 6 (21 матч)

Следующий 22-й тур стартует в пятницу, 28 марта. Киевское Динамо сыграет против Руха, Шахтер встретится с Оболонью, а Александрия попытается забрать очки у Левого Берега.