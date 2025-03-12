Каждый из этих коллективов уже терял очки в весенней части сезона. Своим мнением относительно борьбы за "золото" поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

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Специалист не исключает вероятность громкой сенсации

Опытный специалист отметил определенный нонсенс в выступлениях гегемонов украинского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Express. Он считает, что действующего лидера еще рано поздравлять с чемпионством и предполагает, что подопечные Руслана Ротаня могут сотворить громкую сенсацию.

"Шахтер теряет очки, Динамо теряет очки. Какая-то катастрофа! Можно ли Динамо поздравлять с чемпионством? Ни в коем случае! Еще много матчей впереди, в том числе "Классическое". Осечками грандов вполне может воспользоваться Александрия. У Ротаня подобралась хорошая команда.

Также меня удивило заявление Пушича, который сказал, что Шахтер потерял шансы на чемпионство. Нельзя такое тренеру говорить! Это может расслабить футболистов. Видимо, Пушич совсем расстроен. У Шахтера хороший состав, подписали дорогих бразильцев, но у Пушича что-то совсем не получается построить игру", – сказал Сабо.

Напомним, что в последнем туре Динамо сыграло вничью с Зарей, а Шахтер разделил очки с Карпатами.

Справка. После 21 тура Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 51 очком. Его ближайшим преследователем является Александрия (47), а тройку замыкает Шахтер с 41 зачетным баллом и игрой в запасе.

Отметим, что сейчас лидеры УПЛ ушли на международную паузу. Свои следующие поединки они сыграют в один день – 29 марта.