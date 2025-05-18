Одесса вылетает из УПЛ: Черноморец впервые за четыре года не сыграет в элите чемпионата Украины

Одесский клуб не смог удержаться в элите чемпионата Украины по итогу сезона 2024-2025. Команда впервые с 2019 года вылетела в Первую лигу.

Чемпионат Украины 2024-2025 подходит к своему завершению. В сезоне завершилось отыграть один тур, однако несколько интриг уже досрочно исчерпались, сообщает 24 Канал.

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УПЛ без Одессы

К примеру, уже стало известна одна из команд, которая покинет УПЛ этим летом. Напрямую в Первую лигу вылетят 15-16 места, тогда как команды, занявшие 13-14 позиции, сыграют в стыковых играх.

Одним из двух главных неудачников сезона точно станет Черноморец. Одесситы сыграли вничью с Динамо (1:1) и остались на последнем месте в таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре балла, что невозможно отыграть за один тур.

Таким образом, Черноморец пятый раз в истории независимой Украины вылетает из УПЛ. Последний раз одесситы покидали элитный дивизион в 2019 году, но уже через два года вернулись в УПЛ.

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В общем Черноморец является одной из самых успешных команд в истории отечественного футбола. Команда из Одессы дважды выигрывала Кубок Украины, в 1995 и 1996 годах становилась вице-чемпионом Украины, а также три раза брала "бронзу" лиги.