Российский фигурист получил пожизненное отстранение за отвратительный поступок

В пятницу, 19 декабря, Американский центр безопасности спорта вынес вердикт в отношении российского фигуриста Ивана Десятова. Он обвинялся по делу о сексуальном насилии над эстонской фигуристкой Солен Мазинг.

Инцидент рассматривался с осени 2024 года. В конце концов было решено пожизненно отстранить 24-летнего спортсмена от соревнований, сообщает 24 Канал со ссылкой на US Center for SafeSport.

Читайте также "Девочку затравили до конца": у "любовницы Путина" отобрали золотую медаль Евро-2022

Что известно об обвинениях Десятова?

В прошлом году в октябре эстонская фигуристка заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны уроженца Москвы, информировал Mediapart. Она рассказала, что инцидент произошел еще в декабре 2023 года в одном из отелей Загреба во время международного турнира.

По словам Мазинг, она проснулась ночью и обнаружила Десятова в своем номере. Спортсменка обвинила его в изнасиловании, после чего SafeSport временно отстранил Ивана на время расследования, а впоследствии аналогичное решение принял и Международный союз конькобежцев.

Несмотря на это, до официального отстранения россиянин продолжал участвовать в соревнованиях. Сейчас же его забанили пожизненно, однако отмечается, что это решение может быть обжаловано.

Что известно об Иване Десятове?

Уроженец Москвы выступал в танцах на льду. До 2021 года представлял Россию, после чего сменил спортивное гражданство и катался за Беларусь.

С 2022 года начал выступать за США. В разные годы его партнершами были россиянки Ирина Хавронина и Екатерина Андреева, а также американка Изабелла Флорес.

В паре с последней он стал бронзовым призером турнира Golden Spin of Zagreb 2023. После начала расследования сезон для дуэта был завершен досрочно, а весной 2025 года Десятов объявил о завершении спортивной карьеры.

Напомним, что весной Международный союз конькобежцев пожизненно дисквалифицировал судью, который пытался повлиять на оценки украинской пары.