Скандал с казино завершился приговором: легенду Динамо осудили в Европе
- Бывший игрок Динамо Иван Яремчук получил шесть месяцев условного срока заключения в Чехии за конфликт с менеджером казино в Праге.
- Яремчуку также запрещен въезд в Чехию на два года, и приговор был объявлен заочно.
Легендарный футболист получил наказание после громкой истории с менеджером казино в Праге. Суд в Чехии поставил точку в деле, которое тянулось месяцами.
Бывший игрок киевского Динамо Иван Яремчук оказался в центре скандала еще осенью 2025 года. Теперь легендарный игрок получил условный срок заключения, пишет "Чемпион".
Почему дело дошло до суда?
История началась в Праге, где Яремчук поскандалил с менеджером казино – конфликт едва не перерос в драку, сообщал "Blik". После этого футболист покинул Чехию, но был задержан в Кракове из-за европейского ордера.
Экс-игрок провел около полутора месяцев в польской тюрьме, после чего его освободили, однако дело не было закрыто – его ждал суд в Чехии.
Какой приговор вынесли Яремчуку?
64-летний экс-хавбек Динамо получил шесть месяцев условного срока заключения в Чехии, а также двухлетний запрет на въезд в страну.
По данным источника, которое ссылается на людей, близких к Яремчуку, приговор ветерану объявили заочно, то есть ему не пришлось ехать в Прагу.
Что известно об Иване Яремчуке?
- Яремчук был одним из лидеров Динамо конца 1980-х годов, выступал за сборную СССР.
- Последнее время Иван Яремчук проживает в Бельгии в статусе украинского беженца. За границу экс-футболист уехал в марте 2022 года, когда ему исполнилось 60 лет.
- В течение многих лет Яремчук страдал игроманией – все свое состояние, включая собственную недвижимость, он проиграл в казино.