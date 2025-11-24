Обладатель 3 рекордов Украины, который не подошел Динамо: что известно об Иване Шарии

Иван Шарий один из выдающихся представителей украинского футбола прошлого поколения. Воспитанник полтавской школы оставил за собой большой след в истории отечественного спорта.

Шарий за свою карьеру сыграл в большом количестве команд и установил немало рекордов. Что известно о легенде футбола, его достижения и интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Шария?

Как говорится в статье на Википедии, Иван Шарий родился 24 ноября 1957 года в городе Полтава. Футболист начал профессиональную карьеру в местном клубе Колос.

Впервые за полтавский клуб он сыграл в матче против Автомобилиста – 4 мая 1974 года. Тогда игра завершилась победой команды Шария над житомирским коллективом – 3:1.

Первый гол на профессиональном уровне нападающий забил спустя три дня. Он отличился в воротах винницкого Локомотива.

Динамо, которое в те годы собирало лучших исполнителей, заметило талант воспитанника полтавского футбола. Уже в 1976 году форвард перешел в киевский клуб, но не смог закрепиться в команде, сыграв лишь 2 матча.

Иван Шарий / Фото из открытых источников

Ходили слухи, что у нападающего был конфликт с главной звездой Динамо Олегом Блохиным. В интервью Футбол24 он признался, имел ли споры с легендой "бело-синих".

На самом же деле я ни с кем не конфликтовал. Наоборот – я у них учился – у Конькова, Трошкина, Матвиенко, Фоменко, Блохина, Онищенко, Мунтяна, Буряка... Какие конфликты?! Кто-то запустил "мульку", и пошло. Олег Владимирович - нормальный человек, то зачем было какому-то мальчишке конфликтовать с автором исторических голов? Это все чушь, бред какой-то,

– рассказывал Шарий.

В 1978 году футболист вернулся в родной Колос. Однако через несколько месяцев он отправился в Беларусь, где представлял минское Динамо.

В 1979 году нападающий вернулся в Украину, перейдя в запорожский Металлург. А уже через год он подписал контракт с одесским Черноморцем, в котором провел пять сезонов.

Иван Шарий / Фото из открытых источников

В 1986 году Шарий присоединился к молдавской Нистре, откуда через год перешел в возрожденную Ворсклу. После выступлений в полтавском клубе он отправился в болгарский Этир.

В 1990 году нападающий вернулся в Ворсклу. Также в его карьере были такие клубы, как Нива, Горняк-Спорт и Кремень. Прощальный матч форварда состоялся 1 мая 2001 году на стадионе "Ворскла".

Какие рекорды установил Шарий?

Форвард установил рекорд, как самый возрастной дебютант Высшей лиги чемпионата Украины. В первом матча в элитном дивизионе страны он сыграл в возрасте 38,5 лет.

А в 1999 году воспитанник полтавского футбола стал самым возрастным игроком, который выходил на матч Высшей лиги. Он появился на поле в игре против СК Николаев в возрасте 41 года 5 месяцев и 24 дней.

Иван Шарий / Фото Oleg Dubyna

Кроме того, нападающий стал самым возрастным футболистом, который отметился голом в Высшей лиге. На тот момент форварду было 40 лет и 9 месяцев.

Кто побил рекорды Шария?

Рекорды выдающегося нападающего держались более десятилетия. Однако несколько игроков все-таки смогли превзойти достижения форварда.

В 2013 году Игорь Шуховцев стал самым возрастным футболистом, который сыграл в матче Высшей лиги страны. Голкипер появился на поле в матче между Металлистом и Карпатами в возрасте в 41 года 10 месяцев и 13 дней.

В 2014 году новым рекордсменом стал Владимир Гельзин. Президент донецкого Олимпика вышел на поле в возрасте 42 лет и 52 дней.

Кроме того, владелец дончан стал самым возрастным автором забитого гола в истории Высшей лиги. Он отличился в игре с Ильичевцем в возрасте 41 года и 87 дней, помог команде одержать победу – 3:2.

Где сейчас Шарий?

Как пишет dynamo.kiev.ua, Шарий проживает в Полтаве и дает комментарии для медиа о местном и украинском футболе. Кроме того, он работает директором ДЮСШ имени Горпинка.

Также известно, что легендарный экс-форвард продолжает играть в футбол. Он участвует в благотворительных матчах за ветеранскую команду полтавской Зари.