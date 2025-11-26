Шарий рассказал, как Динамо выйти из кризиса после установления ряда антирекордов

Киевское Динамо проваливает осеннюю часть сезона-2025/2026. Киевляне одержали лишь одну победу в последних девяти поединках чемпионата, оказавшись в глубоком кризисе.

Из-за этого сейчас активно ходят разговоры об отставке наставника "бело-синих" Александра Шовковского. Своим мнением о состоянии дел в столичном клубе поделился легенда украинского футбола Иван Шарий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Шарий о выступлениях Динамо?

Бывший игрок Динамо считает, что у команды глубокий кризис и у игроков присутствуют проблемы психологического характера. По словам специалиста, футболисты выходят на поле и у них нет уверенности – ни в себе, ни друг в друге.

После проигрыша Шахтеру динамовцы начали "плыть". Я понимаю, когда киевляне порой проигрывают в дерби Шахтеру. Но чтобы в трех играх подряд ... А тем временем "горняки" оторвались уже на 10 очков. Поэтому теперь ничего другого динамовцам не остается, как зализывать свои раны, восстанавливаться – как физически, так и психологически. Пусть восстанавливают свою уверенность, играть же они умеют,

– считает Шарий.

Эксперт рассказал, как команде преодолеть этот непростой период. По его мнению, в первую очередь нужно расслабиться и каждому футболисту покопаться в самом себе. Он считает, что несправедливо весь негатив сваливать на Шовковского, поэтому игроки тоже должны взять на себя ответственность.

"На поле нужно немного больше самоотдачи, чтобы было видно, что это команда, а не каждый за себя. Ошибки бывают у каждого клуба, но пошел такой спад, из которого Динамо никак не может выбраться. Стоит уже выходить на футбольное поле – и играть, по-настоящему, убрать свой гонор и "эго". Чтобы команда была, как одно целое и каждый сражался друг за друга", – сказал экс-футболист.

Также специалист высказался о чемпионских амбициях киевлян. Он считает, что за "золото" побороться будет уже сложно, однако за медали "бело-синие" еще способны зацепиться.

Тяжело на чемпионство рассчитывать. А вот за место среди призеров побороться по силам. Динамовцам в соперничестве за "золото" может помочь лишь тот случай, если у Шахтера на протяжении турнирной дистанции могут произойти такие же восемь неудачных игр, как было у них. То есть когда у "горняков" вдруг будет спад. Однако лично я не думаю, что Шахтер может себе это позволить,

– подытожил Шарий.

Что известно о кризисе Динамо?