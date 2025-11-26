Через це наразі активно ходять розмови про відставку наставника "біло-синіх" Олександра Шовковського. Своєю думкою про стан справ у столичному клубі поділився легенда українського футболу Іван Шарій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Читайте також Жеребкування ЧС-2026: де опинилася збірна України та які суперники чекають

Що сказав Шарій про виступи Динамо?

Колишній гравець Динамо вважає, що в команди глибока криза й у гравців присутні проблеми психологічного характеру. За словами фахівця, футболісти виходять на поле й у них немає впевненості – ані в собі, ані один в одному.

Після програшу Шахтареві динамівці почали "пливти". Я розумію, коли кияни деколи програють у дербі Шахтарю. Але щоб у трьох іграх поспіль… А тим часом "гірники" відірвалися вже на 10 очок. Тож тепер нічого іншого динамівцям не залишається, як зализувати свої рани, відновлюватись – як фізично, так і психологічно. Нехай відновлюють свою впевненість, грати ж бо вони вміють,

– вважає Шарій.

Експерт розповів, як команді подолати цей непростий період. На його думку, в першу чергу потрібно розслабитися та кожному футболісту покопатися у самому собі. Він вважає, що несправедливо весь негатив звалювати на Шовковського, тому гравці теж мають взяти на себе відповідальність.

"На полі потрібно трохи більше самовіддачі, щоб було видно, що це команда, а не кожен за себе. Помилки бувають у кожного клубу, але ж пішов такий спад, з якого Динамо ніяк не може вибратись. Варто вже виходити на футбольне поле – і грати, по-справжньому, прибрати свій гонор та "его". Аби команда була, як одне ціле і кожен бився один за одного", – сказав ексфутболіст.

Також спеціаліст висловився про чемпіонські амбіції киян. Він вважає, що за "золото" поборотися буде вже складно, проте за медалі "біло-сині" ще здатні зачепитися.

Важко на чемпіонство розраховувати. А ось за місце серед призерів поборотись до снаги. Динамівцям у суперництві за "золото" може допомогти лише той випадок, якщо у Шахтаря впродовж турнірної дистанції можуть статися такі ж вісім невдалих ігор, як було у них. Тобто коли у "гірників" раптом буде спад. Проте особисто я не думаю, що Шахтар може собі це дозволити,

– підсумував Шарій.

Зазначимо, що раніше 24 Канал розповідав про футбольний шлях Івана Шарія, який під час ігрової кар'єри встановив декілька рекордів українського футболу.

Що відомо про кризу Динамо?