Легенда Динамо ожидает суда в Чехии: экс-футболист признался, какое наказание ему грозит

Ивана Яремчука в октябре 2025 года арестовала польская полиция, когда он приехал поддержать сборную Украины в матче с Азербайджаном. Бывший футболист рассказал, что причиной ареста стал конфликт с менеджером казино в Праге, с которым он едва не устроил драку.

Легенда Динамо признался, какое он может получить наказание. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Какое наказание ожидает Яремчука?

Бывший украинский футболист после задержания провел полтора месяца в тюрьме. Однако на этом проблемы Яремчука не завершились, ведь экс-игрока киевского клуба ожидает суд.

Легенда столичного коллектива заявил, что суд состоится в Праге, а сейчас он ждет сообщения от адвоката о том, когда нужно будет приехать. По его словам, это может произойти в середине января 2026 года.

Трудно сказать. Это может быть штраф, условный срок или исправительные работы. Я не знаю. И буду надеяться, что все обойдется и решение суда будет наименее строгим. Хотелось бы,

– сказал Яремчук.

Отметим, что по данным статистического портала Transfermarkt Яремчук перешел в Динамо в 1985 году. В киевском клубе он провел шесть сезонов и выиграл семь трофеев – 3 чемпионства СССР, 3 кубка Советского Союза и Кубок обладателей кубков.

Что еще известно об Иване Яремчуке?