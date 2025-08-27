Во вторник, 26 августа, Александр Усик вместе с женой Екатериной организовали благотворительный ужин. Его целью стала помощь детям из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

На этом особенном мероприятии было немало известных людей. В сети уже появилось множество видео со звездами шоубизнеса и не только, информирует 24 Канал.

Читайте также Усик близок к официальному дебюту в футболе: когда боксер может сыграть за Полесье

Как Усик и Иво Бобул спели вместе?

Одной из самых заметных фигур стал легенда украинской эстрады Иво Бобул. Он выступил со своими хитами, став частью важного события.

Однако все не закончилось только его песнями. К нему на сцене присоединился абсолютный чемпион мира Александр Усик и они исполнили песню дуэтом "Разговор с тобой".

Усик и Иво Бобул спели дуэтом: смотрите видео

К слову. "Разговор с тобой" является одной из самых любимых песен Александра Усика. Накануне он под нее очаровал сеть танцем с маленькой дочкой Марией.

Отметим, что этот благотворительный ужин посетили также DREVO, MONATIK, Надя Дорофеева, Андрей Бедняков, Анна Куркурина и другие.