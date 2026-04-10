Неприятный инцидент произошел на старте четвертьфинала Лиги конференций. Несмотря на разгромную победу, матч для "горняков" омрачила тревожная ситуация с молодым бразильцем, передает 24 Канал.
Смотрите также Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил игру Шахтера: последний раз он был на футболе еще в Донецке
Что произошло с Изаки?
Инцидент случился уже в начале поединка между Шахтер и АЗ Алкмар. После столкновения с соперником Изаки получил удар локтем в голову и упал на газон, потеряв сознание.
Медики оперативно оказали помощь футболисту прямо на поле. Игрок пришел в себя и даже пытался продолжить матч, однако на 24-й минуте его все же заменили и госпитализировали.
Что сказал о состоянии бразильца тренер Шахтера?
После игры главный тренер дончан Арда Туран сообщил, что футболист находится под наблюдением медиков, пишет официальный сайт Шахтера.
Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но он имеет характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле. У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня является самым важным,
– заявил наставник "горняков".
В клубе надеются на быстрое восстановление футболиста, ведь команда уже имеет кадровые потери.
Впоследствии Изаки Силва на своей странице в инстаграме написал, что с ним все хорошо – это был лишь испуг.
Как Шахтер сыграл с АЗ?
- Донецкий клуб победил со счетом 3:0 благодаря голу Педриньо и дублю Алиссона во втором тайме.
- 16 апреля команды сыграют ответный матч четвертьфинала Лиги конференций в Алкмаре.