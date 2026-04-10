Неприємний інцидент стався на старті чвертьфіналу Ліги конференцій. Попри розгромну перемогу, матч для "гірників" затьмарила тривожна ситуація з молодим бразильцем, передає 24 Канал.

Дивіться також Рінат Ахметов вперше за 12 років відвідав гру Шахтаря: востаннє він був на футболі ще у Донецьку

Що сталося з Ізакі?

Інцидент трапився вже на початку поєдинку між Шахтар та АЗ Алкмар. Після зіткнення із суперником Ізакі отримав удар ліктем у голову та впав на газон, втративши свідомість.

Медики оперативно надали допомогу футболісту прямо на полі. Гравець прийшов до тями та навіть намагався продовжити матч, однак на 24-й хвилині його все ж замінили та госпіталізували.

Що сказав про стан бразильця тренер Шахтаря?

Після гри головний тренер донеччан Арда Туран повідомив, що футболіст перебуває під наглядом медиків, пише офіційний сайт Шахтаря.

Ізакі зараз у лікарні, але він у хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому 19 років, але він має характер 30-річного футболіста. Він хоче грати. Лікар сказав, що це було ризиковано. Гравець не хотів залишати поле. У нас були емоційні моменти, але здоров'я футболістів для мене є найважливішим,

– заявив наставник "гірників".

У клубі сподіваються на швидке відновлення футболіста, адже команда вже має кадрові втрати.

Згодом Ізакі Сілва на своїй сторінці в інстаграмі написав, що з ним все добре – це був лише переляк.

Як Шахтар зіграв з АЗ?