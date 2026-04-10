"Изаки сейчас в больнице": что известно о состоянии футболиста Шахтера, который потерял сознание в матче с АЗ

Полузащитник Шахтера Изаки Силва потерял сознание в матче против АЗ Алкмар. Главный тренер Арда Туран сообщил, что игрок находится в больнице, но его состояние стабильное.

Неприятный инцидент произошел на старте четвертьфинала Лиги конференций. Несмотря на разгромную победу, матч для "горняков" омрачила тревожная ситуация с молодым бразильцем, передает 24 Канал.

Что произошло с Изаки?

Инцидент случился уже в начале поединка между Шахтер и АЗ Алкмар. После столкновения с соперником Изаки получил удар локтем в голову и упал на газон, потеряв сознание.

Медики оперативно оказали помощь футболисту прямо на поле. Игрок пришел в себя и даже пытался продолжить матч, однако на 24-й минуте его все же заменили и госпитализировали.

Что сказал о состоянии бразильца тренер Шахтера?

После игры главный тренер дончан Арда Туран сообщил, что футболист находится под наблюдением медиков, пишет официальный сайт Шахтера.

Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но он имеет характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле. У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня является самым важным,

– заявил наставник "горняков".

В клубе надеются на быстрое восстановление футболиста, ведь команда уже имеет кадровые потери.

Впоследствии Изаки Силва на своей странице в инстаграме написал, что с ним все хорошо – это был лишь испуг.

