Звездный форвард Интера рискует пропустить КЧМ-2025 из-за войны между Израилем и Ираном
- Форвард "Интера" Мегди Тареми не может вылететь в США для участия в Клубном чемпионате мира из-за военных действий между Израилем и Ираном.
- Из-за боевых действий отменены все рейсы из Ирана, что мешает Тареми присоединиться к команде.
- Руководство "Интера" пытается найти решение этой ситуации, поскольку новый тренер Кристиан Киву рассчитывает на Тареми в матче против "Монтеррея".
Футболист миланского Интера Мегди Тареми должен был вылететь в США, где вскоре стартует в Клубный чемпионат мира. Однако военные действия между Израилем и Ираном помешали ему присоединиться к команде.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В результате ракетных ударов были уничтожены объекты ядерной программы и военное руководство страны. Заложником боевых действий стал иранский форвард Интера Мегди Тареми, пишет 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Тареми застрял в Тегеране
32-летний нападающий должен был вылететь из Тегерана в Калифорнию. Однако из-за ракетных атак были отменены все рейсы и закрыто воздушное пространство над Ираном.
Руководство "нерадзурри" находится на связи со своим футболистом. в клубе надеются найти выход из непростой ситуации.
Новый главный тренер Интера Кристиан Киву очень рассчитывает на иранского форварда. Свой первый матч на Клубном чемпионате мира-2025 "змеи" сыграют 18 июня против мексиканского Монтеррея.
Отметим, что Мегди Тареми стал игроком миланского Интера летом 2024 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 43 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 ассистов.
В составе сборной Ирана Тареми отметился 53 забитыми голами в 93 поединках. Его трансферная стоимость составляет 5 миллионов евро.