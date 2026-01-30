Экс-игрок сборной Украины пропал без вести на фронте: что известно о судьбе Романа Максимюка
- Бывший футболист Роман Максимюк пропал без вести во время выполнения боевого задания на фронте, и его судьба остается неизвестной уже около 10 месяцев.
- Семья Максимюка обратилась в военное подразделение для получения информации, а дочь сдала образцы ДНК для возможной идентификации.
Бывший футболист национальной сборной Украины и ряда клубов УПЛ Роман Максимюк пропал без вести во время выполнения боевого задания на фронте. Его судьба до сих пор остается неизвестной.
Роман Максимюк в последний раз был в сети 30 января 2025 года. Тогда он сообщил жене, что находится на позициях на Покровском направлении и может долго не иметь связи, информирует "Чемпион".
Что известно о местонахождении Романа Максимюка?
С тех пор контакта с ним нет, а уже прошло около 10 месяцев. Семья не получила никаких подтвержденных сведений о пребывании Романа.
Подразделение, в котором он служил, попал в окружение, из-за чего связь с Максимюком была затруднена или вообще отсутствует.
Впоследствии его официально внесли в категорию военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Семья и поиски
Жена Романа Максимюка Вера обратилась в военное подразделение для поиска информации о муже.
Его дочь, которой вскоре исполнится 18 лет, сдала образцы ДНК для возможной идентификации в случае дальнейших находок.
Семья надеется, что Максимюк может быть жив и находиться в плену или в другой ситуации, где недоступна связь.
Чем известен Роман Максимюк?
- Он выступал за клубы Прикарпатья, Динамо (Киев), Днепр, Волынь и Черноморец, а также сыграл 5 матчей за сборную Украины.
- В составе питерского Зенита выиграл Кубок России 1999 года.
- После завершения футбольной карьеры жил в Луцке и осенью 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать свою страну.