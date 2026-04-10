Польский футбольный союз на официальных ресурсах сообщил о смерти ассистента главного тренера сборной Польши Магеры. На момент смерти специалисту было 49 лет.
Что известно о смерти Магеры?
По данным польского издания Meczyki, Магере стало плохо во время пробежки. Он потерял сознание, после чего его оперативно доставили в больницу, где медики констатировали смерть.
Магеру доставили в Военный клинический госпиталь во Вроцлаве. К сожалению, мы узнали, что вскоре после этого он умер,
– написали на сайте.
Польская футбольная ассоциация официально подтвердила гибель тренера и обнародовала соответствующее заявление.
Польская футбольная ассоциация с глубокой печалью и большим сожалением восприняла известие о смерти Яцека Магеры, второго тренера сборной Польши. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры. Мы также просим вас уважать частную жизнь и покой ваших близких в это очень трудное время,
– говорится в сообщении.
Что известно о Яцике Магере?
После завершения игровой карьеры в 2006 году перешел в тренерскую работу.
Работал в системе Легии, возглавлял молодежные сборные Польши (U18, U19, U20), а также клубы Заглембе и Шленск Вроцлав.
Наибольшее достижение как тренера – чемпионство Польши с Легией в сезоне 2016/2017.
Входил в тренерский штаб национальной сборной Польши.