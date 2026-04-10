Польский футбольный союз на официальных ресурсах сообщил о смерти ассистента главного тренера сборной Польши Магеры. На момент смерти специалисту было 49 лет.

Что известно о смерти Магеры?

По данным польского издания Meczyki, Магере стало плохо во время пробежки. Он потерял сознание, после чего его оперативно доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Магеру доставили в Военный клинический госпиталь во Вроцлаве. К сожалению, мы узнали, что вскоре после этого он умер,

– написали на сайте.

Польская футбольная ассоциация официально подтвердила гибель тренера и обнародовала соответствующее заявление.

Польская футбольная ассоциация с глубокой печалью и большим сожалением восприняла известие о смерти Яцека Магеры, второго тренера сборной Польши. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры. Мы также просим вас уважать частную жизнь и покой ваших близких в это очень трудное время,

– говорится в сообщении.

