Sport News 24 Футбол Несподівана смерть у 49 років: помер асистент тренера національної збірної Польщі
10 апреля, 13:38
Неожиданная смерть в 49 лет: умер ассистент тренера национальной сборной Польши

Александра Власова
Основные тезисы
  • Яцек Магера, ассистент тренера сборной Польши, умер в возрасте 49 лет после потери сознания во время пробежки.
  • Магера работал в системе Легии, тренировал молодежные сборные Польши и получил чемпионство Польши с Легией в сезоне 2016/2017.

Футбольный мир продолжает терять своих тренеров. На этой неделе не стало румынского специалиста Мирчи Луческу, а также польского тренера Яцека Магеры.

Польский футбольный союз на официальных ресурсах сообщил о смерти ассистента главного тренера сборной Польши Магеры. На момент смерти специалисту было 49 лет.

Смотрите также Новый стадион Динамо назовут именем Мирчи Луческу

Что известно о смерти Магеры?

По данным польского издания Meczyki, Магере стало плохо во время пробежки. Он потерял сознание, после чего его оперативно доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Магеру доставили в Военный клинический госпиталь во Вроцлаве. К сожалению, мы узнали, что вскоре после этого он умер,
– написали на сайте.

Польская футбольная ассоциация официально подтвердила гибель тренера и обнародовала соответствующее заявление.

Польская футбольная ассоциация с глубокой печалью и большим сожалением восприняла известие о смерти Яцека Магеры, второго тренера сборной Польши. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры. Мы также просим вас уважать частную жизнь и покой ваших близких в это очень трудное время,
– говорится в сообщении.

Что известно о Яцике Магере?

  • После завершения игровой карьеры в 2006 году перешел в тренерскую работу.

  • Работал в системе Легии, возглавлял молодежные сборные Польши (U18, U19, U20), а также клубы Заглембе и Шленск Вроцлав.

  • Наибольшее достижение как тренера – чемпионство Польши с Легией в сезоне 2016/2017.

  • Входил в тренерский штаб национальной сборной Польши.