Самая титулованная чемпионка предала Украину: куда исчезла Клочкова и продалась ли России
- Яна Клочкова, самая титулованная украинская спортсменка, поддерживала политику Виктора Януковича и была депутатом от Партии регионов.
- После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Клочкова исчезла из социальных сетей, а в 2023 году ее заметили во временно оккупированном Крыму.
Яна Клочкова – самая титулованная украинская спортсменка, которая прославила родную страну в мире. В свое время пловчиха получила более 50 медалей на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх.
Однако в конце концов "золотая рыбка" оказалась предательницей Родины, которая сбежала из родной страны и замалчивает ужасные действия России против своих земляков. Как сложилась судьба титулованной пловчихи после завершения карьеры – рассказывает 24 канал.
Что известно о карьере Клочковой?
Как говорится в статье на Википедии, Яна Клочкова родилась в Симферополе 7 августа 1982 года. В четыре года родители отдали ее на спортивную гимнастику, но после закрытия секции, она начала заниматься художественной гимнастикой.
Однако Клочкова покинула этот спорт из-за того, что ее телосложение не подходило. В семилетнем возрасте будущая олимпийская чемпионка начала заниматься плаванием, в котором позже достигла огромного успеха.
В 15 лет она переехала в Харьков, откуда в конце концов перебралась в Киев. В 1996 году спортсменка получила первую медаль, завоевав "серебро" на юниорском чемпионате Европы, а в следующем году Клочкова превзошла свой результат и получила "золото".
Впервые пловчиха стала чемпионкой мира в 1999 году. А уже на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) Клочкова завоевала две золотых медали и одну серебряную.
Через четыре года на Олимпиаде в Афинах Яна повторила свой успех. Спортсменка получила две золотых медали, став первой и единственной украинской атлеткой, которая становилась 4-кратной олимпийской чемпионкой.
Сколько наград выиграла Клочкова за карьеру? Пловчиха является самой титулованной спортсменкой Украины – 39 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых медалей.
В начале 2008 года олимпийская чемпионка заявила о завершении выступлений в большом спорте. А в марте 2009 года во время первого этапа Кубка Украины в Харькове она завершила карьеру.
Где сейчас и чем занимается Клочкова?
В 2011 году Клочкова возглавила киевское отделение Национального олимпийского комитета. Однако из-за отсутствия поддержки совсем скоро покинула эту должность.
Титулованная пловчиха до этого в 2006 году была депутатом харьковского городского совета от запрещенной в Украине Партии регионов. Кроме того, она поддерживала политику президента-беглеца Виктора Януковича.
В 2013 году Клочкова посетила встречу женщин-героев Украины с тогдашним главой государства и поблагодарила его за поддержку отечественных атлетов.
От имени спортсменов я хочу сказать, что очень приятно, что у нас наконец есть свое Министерство отдельное, и все благодаря вам. Когда я занималась спортом, вы всегда думали о спортсменах, всегда их поддерживали и сейчас вы их не забываете и всячески поддерживаете,
– написала Клочкова.
В 2021 году Клочкова в своем фейсбуке опубликовала сообщение, устроив скандал из-за того, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.
Пусть меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-летию Независимости Украины, но, делая так со многими именитыми спортсменами Украины, страна теряет чемпионов,
– написала Клочкова.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года олимпийская чемпионка исчезла из социальных сетей. Она закрыла инстаграм, а ее последнее сообщение датировано летом 2021 года.
В 2023 году блогер Слава Демин в программе на собственном ютуб-канале рассказал, что Клочкову заметили во временно оккупированном Крыму. Также он отметил, что она ведет страницу в российской соцсети "Вконтакте".
Такое впечатление, что Клочкова просто живет в совершенно другой реальности,
– подчеркнул Демин.
Отметим, что с 2009 года олимпийская чемпионка получала государственную стипендию за свои успехи в спорте. Однако в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении выплат восьми украинских спорстменов – в список вошла и Клочкова.
Где и когда состоятся Олимпийские игры-2026?
Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина д'Ампеццо, что в Италии.
Начало соревнований запланировано на 6 февраля – церемония-открытие состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Завершатся же Игры-2026 – 22 февраля. Церемонию-закрытия планируют провести в Вероне.