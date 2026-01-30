Яна Клочкова – самая титулованная украинская спортсменка, которая прославила родную страну в мире. В свое время пловчиха получила более 50 медалей на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх.

Однако в конце концов "золотая рыбка" оказалась предательницей Родины, которая сбежала из родной страны и замалчивает ужасные действия России против своих земляков. Как сложилась судьба титулованной пловчихи после завершения карьеры – рассказывает 24 канал.

Читайте также Попала в ДТП и бросила дочь: как сложилась судьба первой олимпийской чемпионки из Украины

Что известно о карьере Клочковой?

Как говорится в статье на Википедии, Яна Клочкова родилась в Симферополе 7 августа 1982 года. В четыре года родители отдали ее на спортивную гимнастику, но после закрытия секции, она начала заниматься художественной гимнастикой.

Однако Клочкова покинула этот спорт из-за того, что ее телосложение не подходило. В семилетнем возрасте будущая олимпийская чемпионка начала заниматься плаванием, в котором позже достигла огромного успеха.

В 15 лет она переехала в Харьков, откуда в конце концов перебралась в Киев. В 1996 году спортсменка получила первую медаль, завоевав "серебро" на юниорском чемпионате Европы, а в следующем году Клочкова превзошла свой результат и получила "золото".

Впервые пловчиха стала чемпионкой мира в 1999 году. А уже на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) Клочкова завоевала две золотых медали и одну серебряную.

Яна Клочкова / Фото из открытых источников

Через четыре года на Олимпиаде в Афинах Яна повторила свой успех. Спортсменка получила две золотых медали, став первой и единственной украинской атлеткой, которая становилась 4-кратной олимпийской чемпионкой.

Сколько наград выиграла Клочкова за карьеру? Пловчиха является самой титулованной спортсменкой Украины – 39 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В начале 2008 года олимпийская чемпионка заявила о завершении выступлений в большом спорте. А в марте 2009 года во время первого этапа Кубка Украины в Харькове она завершила карьеру.

Где сейчас и чем занимается Клочкова?

В 2011 году Клочкова возглавила киевское отделение Национального олимпийского комитета. Однако из-за отсутствия поддержки совсем скоро покинула эту должность.

Титулованная пловчиха до этого в 2006 году была депутатом харьковского городского совета от запрещенной в Украине Партии регионов. Кроме того, она поддерживала политику президента-беглеца Виктора Януковича.

В 2013 году Клочкова посетила встречу женщин-героев Украины с тогдашним главой государства и поблагодарила его за поддержку отечественных атлетов.

От имени спортсменов я хочу сказать, что очень приятно, что у нас наконец есть свое Министерство отдельное, и все благодаря вам. Когда я занималась спортом, вы всегда думали о спортсменах, всегда их поддерживали и сейчас вы их не забываете и всячески поддерживаете,

– написала Клочкова.

Клочкова на встрече с Януковичем / Фото из инстаграма пловчихи

В 2021 году Клочкова в своем фейсбуке опубликовала сообщение, устроив скандал из-за того, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.

Пусть меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-летию Независимости Украины, но, делая так со многими именитыми спортсменами Украины, страна теряет чемпионов,

– написала Клочкова.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года олимпийская чемпионка исчезла из социальных сетей. Она закрыла инстаграм, а ее последнее сообщение датировано летом 2021 года.

Клочкова с сыном во временно оккупированном Крыму / Фото из соцсетей пловчихи

В 2023 году блогер Слава Демин в программе на собственном ютуб-канале рассказал, что Клочкову заметили во временно оккупированном Крыму. Также он отметил, что она ведет страницу в российской соцсети "Вконтакте".

Такое впечатление, что Клочкова просто живет в совершенно другой реальности,

– подчеркнул Демин.

Отметим, что с 2009 года олимпийская чемпионка получала государственную стипендию за свои успехи в спорте. Однако в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении выплат восьми украинских спорстменов – в список вошла и Клочкова.

Где и когда состоятся Олимпийские игры-2026?