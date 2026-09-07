Под огонь критики попала даже дочь Игоря Суркиса Яна, которая опубликовала в инстаграме новую фотографию с родителями и мужем. Пока одни пользователи сети ставят лайки в комментариях, другие иронично предлагают добавить в состав "Динамо" еще одного человека с фамилией Суркис, пишет 24 Канал.

Яна Суркис в Динамо

Хотя фото, вероятно, должно было продемонстрировать тепло семейных уз, самый популярный комментарий связан с футболом. В нем Яну Суркис предлагают выпустить в стартовом составе "Динамо" на следующий матч – мол, "хуже уже не будет".

Сама дочь президента киевской команды активно участвует в дискуссиях о том, соответствуют ли уровню клуба ее муж Кристиан Биловар и брат Вячеслав Суркис. Яна отвечала фанатам на критику, поддерживала дебют сына Григория Суркиса за взрослую команду в прошлом сезоне и иронизировала над тем, что "сын и зять на одном поле – это кошмарный сон болельщика".

Скандал вокруг Вячеслава Суркиса

Разговоры о том, что "семейная" политика руководства "Динамо" вредит команде, получили огромный импульс после того, как в матче УПЛ против "Буковины" Вячеслав Суркис допустил две грубые результативные ошибки, а впоследствии сам попросил замену.

После этого клуб вернул в состав опытного голкипера Георгия Бущана, взяв его в аренду у житомирского "Полесья". А тренер Игорь Костюк внес изменения в заявку, переведя Суркиса в список Б. В игре с ЛНЗ племянника президента "Динамо" уже не было даже в протоколе матча.