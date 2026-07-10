Матч между Янником Синнером и Новаком Джоковичем завершил программу полуфинальных матчей мужского одиночного разряда на Уимблдоне. О ходе теннисного матча рассказывает 24 Канал.

Как сыграли Синнер и Джокович?

До этого на уровне мирового тура теннисисты сыграли между собой 11 матчей, из которых 6 завершились в пользу итальянца.

Лидер мирового рейтинга среди мужчин был немного лучше на протяжении всего поединка. В первых двух сетах теннисисты выигрывали геймы на своей подаче до середины партии, а затем оба раза брейк делал итальянский специалист – 6:4, 6:4.

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 3:0 (6:4, 6:4, 6:4)

В этот период игры основной проблемой Джоковича было отсутствие брейк-пойнтов в геймах Синнера. В начале третьего сета 24-летний итальянский теннисист сразу же сделал брейк, что практически не оставляло Джоковичу шансов.

В четвертом гейме этой партии 39-летний сербский теннисист сумел создать возможность для того, чтобы выровнять ситуацию. Но соперник стабильно отыграл несколько следующих розыгрышей.

Дальше у Янника проблем не было – 6:4.

Напомним, что в конце января Новак Джокович не дал Синнеру шанс выиграть третий Australian Open. В Мельбурне легендарный серб обыграл соперника в пяти сетах полуфинального матча, но в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Что дальше у Синнера?

Свой финальный матч Янник Синнер сыграет в воскресенье, 12 июля. Его соперником станет немецкий теннисист Александр Зверев, который в июне победил на Ролан Гаррос и впервые завоевал титул Grand Slam.

Для Янника Синнера этот матч станет шансом на второй подряд титул Уимблдона, пятый Grand Slam и первый трофей такого уровня в 2026 году.