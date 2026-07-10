Матч між Янніком Сіннером та Новаком Джоковичем завершив програму півфінальних матчів одиночного чоловічого розряду на Вімблдоні. Про перебіг тенісного матчу розповідає 24 Канал.

Як зіграли Сіннер та Джокович?

До цього на рівні світового туру тенісисти зіграли між собою 11 матчів, з яких 6 завершились на користь італійця.

Лідер світового рейтингу у чоловіків був трохи кращим протягом усього поєдинку. У перших двох сетах тенісисти вигравали гейми на власній подачі до середини партії, а згодом обидва рази брейк робив італійський фахівець – 6:4, 6:4.

Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія) – 3:0 (6:4, 6:4, 6:4)

У цей період гри основною проблемою Джоковича була відсутність брейкпойнтів у геймах Сіннера. На старті треьої партії 24-річний італійський тенісист одразу зробив брейк, що майже не залишало Джоковичу шансів.

У четвертому геймі цієї партії 39-річний сербський тенісист зумів заробити нагоду для того, щоб вирівняти ситуацію. Але суперник стабільно відіграв кілька наступних розіграшів.

Далі проблем у Янніка не було – 6:4.

Нагадаємо, що наприкінці січня Новак Джокович завадив Сіннеру отримати можливість на третій Australian Open. У Мельбурні легендарний серб обіграв опонента у п’яти сетах півфінального матчу, але у фіналі поступився іспанцю Карлосу Алькарасу.

Що далі для Сіннера?

Свій фінальний матч Яннік Сіннер проведе у неділю, 12 липня. Його суперником буде німецький тенісист Олександр Звєрєв, який у червні переміг на Ролан Гаррос та вперше завоював титул Grand Slam.

Для Янніка Сіннера цей матч буде шансом на другий поспіль титул Вімблдону, п’ятий Grand Slam та перший трофей такого рівня у 2026 році.