Яремчук зажег в раздевалке после матча Украина – Исландия: фаны разнесли танец нападающего
- Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 после победы над Исландией.
- Танцы Романа Яремчука и Александра Зубкова в раздевалке вызвали критику от болельщиков за их "деревянность".
Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026. После победного матча над Исландией в раздевалке "сине-желтых" была радостная атмосфера, которая сопровождалась танцами футболистов Сергея Реброва.
Украинская ассоциация футбола выложила видео с танком нападающего Романа Яремчука, который зажег в раздевалке сине-желтой сборной. Компанию ему составил Александр Зубков, который открыл счет в матче Украина – Исландия, передает 24 Канал.
Как Яремчук и Зубков станцевали в раздевалке Украины?
В УАФ предложили болельщикам придумать подпись к этому видео, но болельщики не оценили танцы от игроков.
Видео танца Яремчука и Зубкова
Какой была реакция фанов на танец Яремчука и Зубкова?
Фанаты заметили иконы над шкафом Яремчука. Один из пользователей инстаграма отметил, что перед полуфиналом со Швецией нужно еще больше икон поставить. Украинские болельщики назвали танец нападающего "деревянным", сравнив с его игрой.
- "Когда тебе 29 и ты наклонился поднять что-то";
- "Когда ты маленький и мама попросила тебя показать гостям свой новый танец";
- "Калеки";
- "Когда понял, что пролетаешь мимо ЧМ-2026 и будешь целое лето отдыхать на пляже";
- "Когда мама отдала на футбол, а ты хотел на танцы";
- "Как играют такие и танцы – деревянные";
- "Хорошо, что пошел в футбол, потому что с танцами не пошло";
- "Как Яремчук играет, так и танцует, как дерево. А Зубков...";
- "Когда понял что лучше тебя форварда в сборной нет";
- "Один раз и палка стреляет", как и наши футболисты побеждают".
Напомним, что это уже не первый танец в исполнении форварда. В памяти болельщиков точно запечатлелся его танец Яремчука после победного матча 1/8 финала Евро-2020 над шведами (2:1).
Видео танца Яремчука после матча 1/8 финала Евро-2020
Что известно об Украине в плей-офф отбора ЧМ-2026?
В полуфинале Украина выпала на сборную Швеции. Лобовая игра состоится 26 марта 2026 года. Это будет домашняя встреча для команды Сергея Реброва. Пока неизвестно, где украинцы примут шведов. Вероятно, что это снова будет Польша. Шведы сделали бешеное предложение УАФ относительно места проведения их очного поединка.
Победитель этой пары выйдет на триумфатора противостояния Польша – Албания. Финал плей-офф запланирован на 31 марта.
Отметим, что Украина еще ни разу в своей истории не выходила на Мундиаль через плей-офф, где играла пять раз.
Зато "сине-желтые" впервые и в последний раз пока играли на ЧМ в далеком 2006-м году. Тогда команда Олега Блохина вылетела в четвертьфинале от Италии (0:3).
Аналитики статистического портала Football Meets Data оценили шансы Украины пробиться на ЧМ-2026. Они дают 70 процентов на победу команды Реброва над шведами, а также 42 процента над выход "сине-желтых" на Мундиаль-2026.