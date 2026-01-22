Маркевич рассказал, стоит ли Ярмоленко завершать карьеру
- Андрей Ярмоленко планирует завершить профессиональную карьеру после сезона 2025-2026 и стать спортивным директором киевского Динамо.
- Мирон Маркевич высказался о решении футболиста киевского клуба.
Андрей Ярмоленко недавно снова высказался относительно своего будущего в киевском Динамо и футболе вообще. Легенда "бело-синих" подтвердил намерения завершить профессиональную карьеру.
Сезон 2025 – 2026 станет последним для выдающегося футболиста киевлян. Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 каналу высказался относительно решения Ярмоленко.
Читайте также В Испании готовят трансфер футболиста сборной Украины, – СМИ
Что Маркевич сказал о Ярмоленко?
Маркевич заявил, что решение самого Андрея и футболист сам чувствует, что лучше для него.
Ярмоленко много дал Динамо и футболу вообще, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение,
– высказался специалист.
Также в одном из интервью Ярмоленко говорил о том, что останется в структуре клуба и станет спортивным директором киевлян. Маркевич оценил переспективы игрока на этой должности.
"Это интересная работа и наверняка, что он готовился или готовится к этому. Ярмоленко был классным футболистом и ему легче будет искать действительно достойных игроков для киевского Динамо", – сказал Маркевич.
Что известно о Ярмоленко в Динамо?
В 2006 году Ярмоленко перебрался в Динамо из черниговской Десны. Всего в составе киевского клуба он провел 413 матчей и отметился 161 забитым мячом.
Андрей занимает третью строчку лучших бомбардиров в истории "бело-синих". Впереди только Сергей Ребров (163) и Олег Блохин (265).
Отметим, что в прошлом году Динамо стало чемпионом Украины, а Ярмоленко в том сезоне забил 12 голов и отдал результативную передачу. В текущей кампании на его счету 4 забитых мяча в 20 поединках.