Маркевич рассказал, стоит ли Ярмоленко завершать карьеру

Андрей Ярмоленко недавно снова высказался относительно своего будущего в киевском Динамо и футболе вообще. Легенда "бело-синих" подтвердил намерения завершить профессиональную карьеру.

Сезон 2025 – 2026 станет последним для выдающегося футболиста киевлян. Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 каналу высказался относительно решения Ярмоленко.

Что Маркевич сказал о Ярмоленко?

Маркевич заявил, что решение самого Андрея и футболист сам чувствует, что лучше для него.

Ярмоленко много дал Динамо и футболу вообще, но это судьба каждого футболиста, что рано или поздно придется завершить карьеру. Я думаю, что это правильное решение,

– высказался специалист.

Также в одном из интервью Ярмоленко говорил о том, что останется в структуре клуба и станет спортивным директором киевлян. Маркевич оценил переспективы игрока на этой должности.

"Это интересная работа и наверняка, что он готовился или готовится к этому. Ярмоленко был классным футболистом и ему легче будет искать действительно достойных игроков для киевского Динамо", – сказал Маркевич.

Что известно о Ярмоленко в Динамо?