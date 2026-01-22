Маркевич розповів, чи варто Ярмоленку завершувати кар'єру
- Андрій Ярмоленко планує завершити професійну кар'єру після сезону 2025-2026 і стати спортивним директором київського Динамо.
- Мирон Маркевич висловився про рішення футболіста київського клубу.
Андрій Ярмоленко нещодавно знову висловився щодо свого майбутнього у київському Динамо та футболі взагалі. Легенда "біло-синіх" підтвердив наміри завершити професійну кар'єру.
Сезон 2025 – 2026 стане останнім для видатного футболіста киян. Колишній тренер Металіста, Дніпра та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився стосовно рішення Ярмоленка.
Що Маркевич сказав про Ярмоленка?
Маркевич заявив, що рішення самого Андрія і футболіст сам відчуває, що краще для нього.
Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення,
– висловився фахівець.
Також в одному з інтерв'ю Ярмоленко говорив про те, що залишиться у структурі клубу та стане спортивним директором киян. Маркевич оцінив переспективи гравця на цій посаді.
"Це цікава робота і напевно, що він готувався чи готується до цього. Ярмоленко був класним футболістом і йому легше буде шукати дійсно гідних гравців для київського Динамо", – сказав Маркевич.
Що відомо про Ярмоленка у Динамо?
У 2006 році Ярмоленко перебрався до Динамо із чернігівською Десни. Всього у складі київського клубу він провів 413 матчів та відзначився 161 забитим м'ячем.
Андрій посідає третю сходинку найкращих бомбардирів в історії "біло-синіх". Попереду лише Сергій Ребров (163) та Олег Блохін (265).
Відзначимо, що минулого року Динамо стало чемпіоном України, а Ярмоленко у тому сезоні забив 12 голів та віддав результативну передачу. У поточній кампанії на його рахунку 4 забитих м'ячі у 20 поєдинках.