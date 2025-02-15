Камбэк экс-чемпиона Bellator: когда украинец Амосов проведет следующий бой

Украинский боец ММА Ярослав Амосов в последний раз выходил в октагон в ноябре 2023 года. После паузы в карьере бывший чемпион организации Bellator MMA проведет бой против американца Кертиса Миллендера.

В 2024 году Ярослав Амосов объявил об уходе из организации Bellator MMA. У звездного бойца смешанных единоборств завершился контракт со вторым по популярности ММА-промоушеном мира, пишет 24 Канал.

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Когда и где состоится бой Амосова

После полугодовой паузы определился следующий соперник украинца. Бывший обладатель пояса Bellator в полусреднем весе встретится с американцем Кертисом Миллендером.

Поединок в рамках организации Fightality состоится 14 марта 2025 года в Уиллоубруке, США. Бой Амосов – Миллендер станет главным событием шоу.

Амосов проведет бой против Миллендера / фото Fightality

Соперник украинца свой последний бой провел в ноябре 2024 года. Американец уступил Джессу Ронсону на турнире Gamebred BareKnuckle MMA 8.

Что касается Ярослава Амосова, то он в последний раз выходил в октагон 18 ноября 2023 года. Топовый украинский боец не смог защитить чемпионский титул Bellator и проиграл нокаутом представителю Ямайки Джейсону Джексону.

Это поражение стало первым для Ярослава за 11 лет профессиональной карьеры. На счету 31-летнего украинца 27 побед.