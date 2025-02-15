У 2024 році Ярослав Амосов оголосив про відхід з організації Bellator MMA. У зіркового бійця змішаних єдиноборств завершився контракт з другим за популярність ММА-промоушеном світу, пише 24 Канал.

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Коли та де відбудеться бій Амосова

Після піврічної паузи визначився наступний суперник українця. Колишній володар поясу Bellator у напівсередній вазі зустрінеться з американцем Кертісом Міллендером.

Поєдинок в рамках організації Fightality відбудеться 14 березня 2025 року у Віллоубруку, США. Бій Амосов – Міллендер стане головною подією шоу.

Амосов проведе бій проти Міллендера / фото Fightality

Суперник українця свій останній бій провів у листопаді 2024 року. Американець поступився Джессу Ронсону на турнірі Gamebred BareKnuckle MMA 8.

Щодо Ярослава Амосова, то він востаннє виходив в октагон 18 листопада 2023 року. Топовий український боєць не зміг захистити чемпіонський титул Bellator та програв нокаутом представнику Ямайки Джейсону Джексону.

Ця поразка стала першою для Ярослава за 11 років професійної кар'єри. На рахунку 31-річного українця 27 перемог.