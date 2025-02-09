Скандал трапився під час турніру Nomad Fighting Championship 12. На один з наймасштабніших поп-ММА промоушенів Казахстану був запрошений боєць з Росії, пише 24 Канал.

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Конфуз з російським гімном у Казахстані

В одному з поєдинків турніру повинні були зустрітися Мухамед Калмиков з Дагестану та боєць з Казахстану Азамат Бакітов. Ринг-анонсер пафосно оголосив представника країни-агресорки та повідомив, що зараз пролунає гімн Росії.

Проте щось пішло не за планом. Замість гімну у залі запанувала тиша. Співведучий швидко зорієнтувався та оголосив вихід Азамата Бакітова. Цього разу гімн Казахстану вже пролунав.

Відео: на турнірі ММА проігнорували гімн Росії

У Росії дуже розлютилися через відсутність їхнього гімну. Пропагандисти звинуватили організаторів турніру у русофобії. Росіян вчергове опустила одна із "союзних" держав та продемонструвала ставлення до країни-агресорки.