Скандал случился во время турнира Nomad Fighting Championship 12. На один из самых масштабных поп-ММА промоушенов Казахстана был приглашен боец из России, пишет 24 Канал.

Читайте также Скандальный МакГрегор плюнул в лицо фаната российского бойца ММА: видео инцидента

Конфуз с российским гимном в Казахстане

В одном из поединков турнира должны были встретиться Мухамед Калмыков из Дагестана и боец из Казахстана Азамат Бакитов. Ринг-анонсер пафосно объявил представителя страны-агрессора и сообщил, что сейчас прозвучит гимн России.

Однако что-то пошло не по плану. Вместо гимна в зале воцарилась тишина. Соведущий быстро сориентировался и объявил выход Азамата Бакитова. На этот раз гимн Казахстана уже прозвучал.

Видео: на турнире ММА проигнорировали гимн России

В России очень разозлились из-за отсутствия их гимна. Пропагандисты обвинили организаторов турнира в русофобии. Россиян в очередной раз опустило одно из "союзных" государств и продемонстрировало отношение к стране-агрессору.