18-летний парень из Житомира сенсационно стал чемпионом мира
- Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк завоевал "золото" в категориях U20 и U23 на чемпионате мира в Альтенберге.
- Лавренюк имеет в своем активе серебряную награду Юношеских Олимпийских игр и другие медали на международных соревнованиях.
Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк второй раз подряд завоевал титул чемпиона мира среди юниоров. Год назад в Санкт-Мориц (Швейцария) он уже вошел в историю, принеся Украине первую победу на чемпионате мира U20 по скелетону.
Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, 18-летний украинский скелетонист Лавренюк получил "золото" в немецком городе Альтенберг сразу в двух возрастных категориях – U20 и U23. Он также имеет в своем активе серебряную награду Юношеских Олимпийских игр.
Как прошли соревнования юношеского чемпионата мира по скелетону?
Спортсмен показал результат 1 минута 53,52 секунды.
Серебряную награду завоевал Дэвис Валдовскис из Латвии (1.53,70), а бронзу получил Ю Гоцин из Китая (1.59,28).
Молодого спортсмена поздравил с победой скелетонист Владислав Гераскевич.
Что известно о Ярославе Лавренюке?
- В феврале 2023 года он завоевал две серебряные медали на OMEGA Youth Series, а в ноябре того же года – еще серебряную и бронзовую на этапах в Инсбруке и Пхенчхане, что позволило ему квалифицироваться на Зимние юношеские Олимпийские игры 2024.
На юниорском чемпионате мира IBSF 2024 в Лиллехаммере Ярослав получил бронзу, а на юношеской Олимпиаде в Канвоне выиграл серебряную медаль – вторую для Украины и первую серебряную на этих играх. Во время церемонии открытия он был знаменосцем вместе с биатлонисткой Валерией Шейгас.
В январе 2025 года на юниорском чемпионате мира в Санкт-Морице Ярослав стал чемпионом мира до 20 лет, завоевав золото, а по информации IBSF, 31 января добавил в коллекцию бронзу чемпионата Европы до 20 лет в Сигулде.