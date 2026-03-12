На юніорському чемпіонаті світу IBSF 2024 у Ліллехаммері Ярослав здобув бронзу, а на юнацькій Олімпіаді в Канвоні виграв срібну медаль – другу для України та першу срібну на цих іграх. Під час церемонії відкриття він був прапороносцем разом із біатлоністкою Валерією Шейгас.