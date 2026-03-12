Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, 18-летний украинский скелетонист Лавренюк получил "золото" в немецком городе Альтенберг сразу в двух возрастных категориях – U20 и U23. Он также имеет в своем активе серебряную награду Юношеских Олимпийских игр.

Как прошли соревнования юношеского чемпионата мира по скелетону?

Спортсмен показал результат 1 минута 53,52 секунды.

Серебряную награду завоевал Дэвис Валдовскис из Латвии (1.53,70), а бронзу получил Ю Гоцин из Китая (1.59,28).

Молодого спортсмена поздравил с победой скелетонист Владислав Гераскевич.

Что известно о Ярославе Лавренюке?