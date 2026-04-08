Леон у віці 3 років і 11 місяців присвятив греко-римській боротьбі вже половину свого життя – він займається класичною боротьбою півтора року. Про це повідомляє Київська військова обласна адміністрація.
Що відомо про рекорд Козаченка?
Його тренерами є Максим Скрипник та наставник Дмитро Пікалов, який є Заслуженим тренером України.
Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова розповіла в фейсбуці, що Леон з'явився на світ на початку повномасштабного вторгнення в багатодітній родині переселенців із Миколаївщини, які, незважаючи на всі труднощі війни, змогли виховати в ньому справжнього борця.
Який рекорд України був поставлений раніше?
У Одесі 4-річний Давид Дулогло встановив новий рекорд України, виконавши 1150 присідань без перерви за 69 хвилин і 48 секунд. Це зробило його наймолодшою дитиною в Україні, яка змогла виконати вправу безперервно.
Його 7-річна сестра Мілана також має рекорд – 1177 присідань за 38 хвилин. Обох дітей тренує батько, Руслан Дулогло.
Національний реєстр рекордів України охарактеризував Давида як "маленького енерджайзера", а організація привітала хлопчика й побажала йому подальших успіхів у спорті.