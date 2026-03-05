Чотирирічний Давид Дулогло за 69 хвилин і 48 секунд без зупинки виконав 1150 присідань. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Дивіться також 79-річний український викладач встановив світовий рекорд, "вибухнувши" на чемпіонаті Європи

Як прокоментували рекорд Давида Дулогло?

Мати хлопчика перед рекордним виступом дуже хвилювалася, адже Давид ще зовсім маленький і міг легко відволіктися.

Давид маленький, його може відволікти будь-яка дрібниця. Навіть якщо задзвонить телефон – він може переключитися,

– зазначила жінка Суспільному.

Цікаво, що спортивні успіхи в родині – звичайна справа: 7-річна сестра Давида, Мілана, теж встановила рекорд, виконавши 1177 присідань за 38 хвилин без зупинок.

Обох дітей тренує їхній батько, Руслан Дулогло.

Вєтрова прокоментувала подію у Фейсбук, охарактеризувавши хлопчика як "маленького енерджайзера".

Маленький енерджайзер, заряджений прикладом своєї супер-сестри, встановив свій перший офіційний рекорд,

– пише керівниця.

У коментарях також залишили привітання й сторінка Національного Реєстру Рекордів України.

Національний Реєстр Рекордів України вітає нового рекордсмена України! Сповнені поваги до цього маленького супергероя. Бажаємо ніколи не збавляти швидкість і завжди вірити в свої сили. А твоя найкраща команда – завжди буде поруч!,

– пише організація.

Які ще є рекорди серед український дітей?