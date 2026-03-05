Четырехлетний Давид Дулогло за 69 минут и 48 секунд без остановки выполнил 1150 приседаний. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Как прокомментировали рекорд Давида Дулогло?
Мать мальчика перед рекордным выступлением очень волновалась, ведь Давид еще совсем маленький и мог легко отвлечься.
Давид маленький, его может отвлечь любая мелочь. Даже если зазвонит телефон – он может переключиться,
– отметила женщина Суспільному.
Интересно, что спортивные успехи в семье – обычное дело: 7-летняя сестра Давида, Милана, тоже установила рекорд, выполнив 1177 приседаний за 38 минут без остановок.
Обоих детей тренирует их отец, Руслан Дулогло.
Ветрова прокомментировала событие в Фейсбук, охарактеризовав мальчика как "маленького энерджайзера".
Маленький энерджайзер, заряженный примером своей супер-сестры, установил свой первый официальный рекорд,
– пишет руководительница.
В комментариях также оставили поздравления и страница Национального Реестра Рекордов Украины.
Национальный Реестр Рекордов Украины поздравляет нового рекордсмена Украины! Полны уважения к этому маленькому супергерою. Желаем никогда не сбавлять скорость и всегда верить в свои силы. А твоя лучшая команда – всегда будет рядом!,
– пишет организация.
Какие еще есть рекорды среди украинских детей?
12-летний подросток Андрей Бирцив установил рекорд Украины по гиревому спорту среди детей, выполнив 41 толчок двух гирь по 8 килограммов обеими руками за 60 секунд.
На юношеском чемпионате Украины 12-летний Матвей Строгалев показал лучший результат в прыжках с шестом среди спортсменов до 14 лет, преодолев 4 метра – это лучший показатель в мире для его возрастной категории, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
5-летняя Регина Абрамова из Львова стала рекордсменкой Украины, удерживая тело в позиции вертикального виса в технически сложном упражнении – достижение, что требует большой выносливости и концентрации.