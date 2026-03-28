Накануне на стадионе Барроуфилд 21-летняя полузащитница получила памятный сертификат от Книги рекордов Гиннесса за свое достижение. Вручение состоялось перед партнершами по команде и семьей футболистки, сообщает Sky Sports.

Как свой рекорд прокомментировала МакЭнни?

Футболистка рассказала о своих впечатлениях после неожиданного достижения на поле.

Если честно, то еще до конца не осознала, что произошло. Это приятное ощущение, и это точно не то достижение, которое когда-то думала, что буду иметь,

– призналась она.

По словам игрока, перед игрой тренер вратарей дал команду бить издалека.

Мы с Соршей Нунан между собой решили, кто именно это сделает, и я сказала, что попробую. Помню, что перед самым моментом был план Б, но я его отбросила. Рада, что это удалось,

– добавила Макенени.

Предыдущее достижение принадлежало Симон Магилл из Северной Ирландии, которая отметилась голом в составе сборной уже на 11-й секунде квалификационного поединка Евро-2017 против Грузии.

Что известно о Марии МакЭнени?