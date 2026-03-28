Напередодні на стадіоні Барроуфілд 21-річна півзахисниця отримала пам'ятний сертифікат від Книги рекордів Гіннесса за своє досягнення. Вручення відбулося перед партнерками по команді та родиною футболістки, повідомляє Sky Sports.

Як свій рекорд прокоментувала МакЕнені?

Футболістка розповіла про свої враження після неочікуваного досягнення на полі.

Якщо чесно, то ще до кінця не усвідомила, що сталося. Це приємне відчуття, і це точно не те досягнення, яке колись думала, що матиму,

– зізналася вона.

За словами гравчині, перед грою тренер воротарів дав команду бити здалеку.

Ми з Соршею Нунан між собою вирішили, хто саме це зробить, і я сказала, що спробую. Пам'ятаю, що перед самим моментом був план Б, але я його відкинула. Рада, що це вдалося,

– додала Макенені.

Попереднє досягнення належало Сімон Магілл із Північної Ірландії, яка відзначилася голом у складі збірної вже на 11-й секунді кваліфікаційного поєдинку Євро-2017 проти Грузії.

Що відомо про Марію МакЕнені?