Первое "золото" в истории: юный украинец стал чемпионом мира по скелетону

В швейцарском Сент-Морице продолжается мировое первенство по скелетону среди юниоров. Фантастического результата достиг на турнире украинец Ярослав Лавренюк.

В субботу, 18 января, состоялись соревнования на ЧМ-2025 по скелетону в возрастной категории до 20 лет. Украину на мировом первенстве представляли четыре атлета: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук, пишет 24 Канал.

Читайте также Легендарный Йоханнес Бё официально сообщил о завершении биатлонной карьеры

Лавренюк завоевал первое "золото" для Украины

17-летний скелетонист Ярослав Лавренюк достиг максимального результата. Парень из Житомира с суммарным временем 2:18.70 выиграл золотую медаль чемпионата мира. Украинец опередил ближайшего соперника на 0.02 секунды.

Это "золото" стало первым в истории Украины на уровне юниорского чемпионата мира. Отметим, что в прошлом году Ярослав завоевал "бронзу" первенства, став первым украинским медалистом.

Серебряная награда досталась представителю Латвии Эмилсу Индриксонсу, а "бронзу" получил Валентино Буфф.

Чемпионат мира-2025 U-20 по скелетону

1. Ярослав Лавренюк (Украина) – 2:18.70

2. Эмилс Индриксонс (Латвия) – 0.02

3. Валентино Буфф (Швейцария) – 1.12

..

16. Владислав Клименко (Украина) – 1:12.84 минута

18. Леонид Ткачук (Украина) – 1:13.51 минута

19. Антон Ковальчук (Украина) – 1:13.61 минута

Отметим, что на счету Лавренюка есть "серебро" добытое на Зимних Юношеских Олимпийских играх-2024.

После мирового первенства Ярослав будет бороться за медали чемпионата Европы среди юниоров, который состоится 31 января.