В субботу, 18 января, состоялись соревнования на ЧМ-2025 по скелетону в возрастной категории до 20 лет. Украину на мировом первенстве представляли четыре атлета: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук и Антон Ковальчук, пишет 24 Канал.
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Лавренюк завоевал первое "золото" для Украины
17-летний скелетонист Ярослав Лавренюк достиг максимального результата. Парень из Житомира с суммарным временем 2:18.70 выиграл золотую медаль чемпионата мира. Украинец опередил ближайшего соперника на 0.02 секунды.
Это "золото" стало первым и истории Украины на уровне юниорского чемпионата мира. Отметим, что в прошлом году Ярослав завоевал "бронзу" первенства, став первым украинским медалистом.
Серебряная награда досталась представителю Латвии Эмилсу Индриксонсу, а "бронзу" получил Валентино Буфф.
Чемпионат мира-2025 U-20 по скелетону
- 1. Ярослав Лавренюк (Украина) – 2:18.70
- 2. Эмилс Индриксонс (Латвия) – 0.02
- 3. Валентино Буфф (Швейцария) – 1.12
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- 16. Владислав Клименко (Украина) – 1:12.84 минута
- 18. Леонид Ткачук (Украина) – 1:13.51 минута
- 19. Антон Ковальчук (Украина) – 1:13.61 минута
Отметим, что на счету Лавренюка есть "серебро" добытое на Зимних Юношеских Олимпийских играх-2024.
После мирового первенства Ярослав будет бороться за медали чемпионата Европы среди юниоров, который состоится 31 января.