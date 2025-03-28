Легенда Шахтера стал игроком одесского Черноморца

Бывший защитник Шахтера Ярослав Ракицкий сменил клубную прописку. Его подписал другой известный клуб УПЛ.

В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Футболист планировал искать себе новый клуб на правах свободного агента.

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Ракицкий перешел в Черноморец

Пока неизвестно, насколько рассчитано соглашение игрока и клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Черноморец.

"Опытный, титулованный защитник присоединился к составу одесситов и готов помочь команде в решении главной задачи - сохранение прописки в элитном дивизионе. В дополнительном представлении Ракицкий не нуждается, но все же напомним: мастер с великолепной левой, блестящим первым пасом и отличным ударом издали. В активе Ярослава несколько десятков игр в Лиге чемпионов и полсотни матчей за сборную Украины", – написали в Черноморце.

Напомним, что некоторое время в сети завирусились слухи, что Ярослав Ракицкий планирует приобрести ФСК Мариуполь.

Карьера Ярослава Ракицкого