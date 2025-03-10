Легенда Шахтера объявил о создании спортивного агентства

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий начинает новый этап в карьере. Он решил попробовать себя в роли спортивного менеджера.

Ярослав стал одним из основателей агентства "Доминант Промоушен". Оно будет специализироваться на спортивном менеджменте и маркетинге.

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Новый этап в карьере

Бывший футболист Шахтера создал его вместе со своей сестрой Дарьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на DMNNT. В публикации в соцсети основатели рассказали, чем будет заниматься организация.

"Доминант Промоушен – агентство спортивного менеджмента и маркетинга. Это развитие брендов, спонсорство, Web3 и стратегическое наставничество для спортсменов. Я создаю спортивную карьеру, бренд и наследие.

Мои MVPs: Дарья Ракицкая – Founder & CEO. Она задает вектор стратегического развития и отвечает за спортивный маркетинг в проектах. Ярослав Ракицкий – Co-Founder & Football Visionary. Контракты, ведение футболистов, поддержка на каждом этапе. Но есть еще третий MVP. Сильный игрок, который дополняет игру. Кто он? Скоро узнаете", – говорится в сообщении.

К слову. Недавно президент луганской Зари Евгений Геллер заявил, что хотел бы подписать Ярослава Ракицкого как игрока в свою команду. Опытный защитник официально не объявлял о завершении игровой карьеры.

Напомним, что 35-летний центральный остается в статусе свободного агента с лета 2024 года после завершения контракта с "горняками". Всего он провел за Шахтер 358 поединков и добыл с донецким клубом 23 трофея.