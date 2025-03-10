Ярослав став одним із засновників агентства "Домінант Промоушен". Воно буде спеціалізуватися на спортивному менеджменті та маркетингу.

Читайте також Український футболіст забив переможний гол у чемпіонаті Португалії: емоційне відео

Новий етап у кар'єрі

Колишній футболіст Шахтаря створив його разом зі своєю сестрою Дар'єю, повідомляє 24 Канал із посиланням на DMNNT. У публікації в соцмережі засновники розповіли, чим буде займатися організація.

"Домінант Промоушен – агентство спортивного менеджменту та маркетингу. Це розвиток брендів, спонсорство, Web3 і стратегічне наставництво для спортсменів. Я створюю спортивну кар’єру, бренд і спадок.

Мої MVPs: Дар’я Ракіцька – Founder & CEO. Вона задає вектор стратегічного розвитку та відповідає за спортивний маркетинг у проєктах. Ярослав Ракіцький – Co-Founder & Football Visionary. Контракти, ведення футболістів, підтримка на кожному етапі. Але є ще третій MVP. Сильний гравець, який доповнює гру. Хто він? Скоро дізнаєтесь", – йдеться у повідомленні.

До слова. Нещодавно президент луганської Зорі Євген Геллер заявив, що хотів би підписати Ярослава Ракіцького як гравця у свою команду. Досвідчений захисник офіційно не оголошував про завершення ігрової кар'єри.

Нагадаємо, що 35-річний центральний залишається у статусі вільного агента з літа 2024 року після завершення контракту з "гірниками". Всього він провів за Шахтар 358 поєдинків і здобув з донецьким клубом 23 трофеї.