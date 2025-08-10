Ветеран украинского футбола Ярослав Ракицкий в новом сезоне продолжит выступления за одесский Черноморец. В поединке против хмельницкого Подолья защитник отметился шедевральным голом.

Одесский Черноморец по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ в Первую лигу. Однако команда Александра Кучера не собирается задерживаться во втором по силе дивизионе Украины, пише 24 Канал.

Как Ракицкий забил дебютный гол за Черноморец?

В матче второго тура Первой лиги одесситы посетили Хмельницкий. Уже на 11-й минуте встречи "моряки" открыли счет. И сделал это капитан Черноморца Ярослав Ракицкий.

Центральный защитник получил мяч возле центрального круга, прошел несколько метров и пробил с дальней дистанции. Мяч по красивой траектории влетел под перекладину.

Видео шедеврального гола Ракицкого

Этот гол стал первым для Ракицкого в футболке Черноморца. Ярослав присоединился к "морякам" в марте этого года после годичной паузы в футболе.

Поединок в Хмельницком завершился победой Черноморца со счетом 2:0. Еще один гол в конце встречи забил Иван Когут.

