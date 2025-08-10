Ветеран українського футболу Ярослав Ракіцький у новому сезоні продовжить виступи за одеський Чорноморець. У поєдинку проти хмельницького Поділля захисник відзначився шедевральним голом.

Одеський Чорноморець за підсумком минулого сезону вилетів з УПЛ до Першої ліги. Однак команда Олександра Кучера не збирається затримуватися у другому за силою дивізіоні України, пише 24 Канал.

Як Ракіцький забив дебютний гол за Чорноморець?

У матчі другого туру Першої ліги одесити завітали до Хмельницького. Вже на 11-й хвилині зустрічі "моряки" відкрили рахунок. І зробив це капітан Чорноморця Ярослав Ракіцький.

Центральний захисник отримав м'яч біля центрального кола, пройшов кілька метрів та пробив з далекої відстані. М'яч по красивій траєкторії влетів під поперечину.

Відео шедеврального голу Ракіцького

Цей гол став першим для Ракіцького у футболці Чорноморця. Ярослав приєднався до "моряків" у березні цього року після річної паузи у футболі.

Поєдинок у Хмельницькому завершився перемогою Чорноморця з рахунком 2:0. Ще один гол наприкінці зустрічі забив Іван Когут.

