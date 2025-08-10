Гра завершилась перемогою "вершкових" з розгромним рахунком 4:1. Центральний захисник Едер Мілітао став героєм матчу, відзначившись божевільним голом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Реал ухвалив важливе рішення для Луніна: що очікує на українського футболіста

Шалений гол Мілітао

Едер Мілітао забив неймовірний гол з власної половини поля. Бразилець в одному з моментів оцінив ситуацію та побачив, що голкіпер Леганеса вийшов занадто далеко з воріт.

Зірковий захисник Реала скористався цим і закинув м'яч за спину, влучивши точно у ціль. Воротар лише міг спостерігати за ударом Мілітао, явно не очікуваши такого розвитку подій.

Гол Едера Мілітао у ворота Леганеса: дивіться відео

Нагадаємо, що Реал через 9 днів зіграє перший офіційний матч у новому сезоні. 19 серпня "Королівський клуб" протистоятиме Осасуні у першому турі іспанської Ла Ліги 2025/2026.

Раніше повідомляли, що Реал виставив на трансфер Вінісіуса Жуніора. "Вершкові" таким чином відповіли на ультиматум бразильського футболіста.