Легенда Шахтера с 30 годами игры и 30 трофеями: скандальный защитник завершает профессиональную карьеру

Профессиональная карьера украинского футболиста Ярослава Ракицкого была насыщена как весомыми достижениями, так и громкими скандалами. В среду, 16 мая, спортсмен объявил о завершении своей игровой карьеры.

Об этом он написал в своем инстаграм. В посте он обратился к своим подписчикам и поклонникам.

О чем написал Ракицкий в своем заявлении?

В своем заявлении Ракицкий поблагодарил все клубы, за которые выступал, тренерам, партнерам по команде, соперникам и работникам клубов, а также болельщикам, которые поддерживали его в течение 30 лет в футболе.

Футболист отметил, что за свою карьеру получил 30 трофеев на самом высоком уровне и пережил как большие победы и чемпионства, так и сложные периоды. Он подчеркнул, что футбол был не просто профессией, а делом всей его жизни.

Отдельную благодарность Ракицкий выразил первому тренеру Павлу Дулинову, тренеру дубля Валерию Яремченко, а также Мирче Луческу – как человеку, который сыграл особую роль в его развитии.

Среди благодарностей также прозвучало обращение к Ринату Ахметову и футбольному клубу Шахтер, в котором защитник провел значительную часть карьеры с 13-летнего возраста.

Ракицкий отметил, что завершает игровую карьеру, но не прощается с футболом полностью – в будущем он рассматривает возможность работы тренером или спортивным функционером.

Футбол был моей жизнью 30 лет... Увидимся в футболе

– подытожил он.

Что известно о Ракицком?

В составе Шахтера он выиграл 23 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Украины. Во второй половине 2022 года выступал за турецкий клуб Адана Демирспор.

В январе 2023 года вернулся в Шахтер, где снова помог команде получить чемпионство и установил рекорд, превзойдя достижение Андрея Шевченко как самый старший украинец, забивавший в Лиге чемпионов.

Весной 2025 года присоединился к Черноморцу, за который выступал в Премьер-лиге и Первой лиге. В феврале 2026 года его контракт с клубом был прекращен.

В футболке национальной сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился 5 голами. Он был основным центральным защитником команды на домашнем Евро-2012 и Евро-2016.

В какой скандал попадал Ракицкий?

В 2019 году защитник перешел в российский Зенит, что вызвало волну критики в Украине и фактически закрыло ему дорогу в национальную сборную.

Напомним! За Зенит также выступал футболист-предатель Анатолий Тимощук, который впоследствии стал тренером этого российского клуба.

В то же время после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 Ракицкий разорвал контракт с российским клубом, публично осудил агрессию и вернулся в Украину.